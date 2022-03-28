Свого представника до української столиці вже відправила Словенія.

Іноземні дипломати починають повертатися до української столиці. Зокрема, Словенія відправила до Києва тимчасово повіреного у справах Республіки Словенія в Україні Боштяна Лесяка.

Про це повідомляє посольство Словенії в Україні на своїй сторінці у Twitter.

"Місто пусте, вдалині чути сигнали тривоги та вибухи. Та окрім цього, життя тих, хто залишився у столиці, йде нормально", - розповів Лесяк після прибуття до Києва.

— MFA Slovenia (@MZZRS) March 27, 2022

Тиждень тому прем'єр-міністр Словенії Янез Янші анонсував, що Словенія вирішила найближчим часом повернути своїх дипломатів до столиці України. Словенська влада закликала й інші країни ЄС взяти приклад.

Евакуація посольств з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, ще до початку повномасштабної війни Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їх сімей з посольства в Києві через загрозу військових дій Росії. У Міністерстві закордонних справ України називали евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Також Австралія закликала своїх громадян негайно покинути Україну і відкликала членів родин австралійських дипломатів з Києва. Канада вивозила з України членів родин дипломатів і радила своїм громадянам виїжджати на тлі загроз від РФ. Посольство США порадило американцям покидати Україну через "непередбачувану ситуацію".

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва ЄС в Києві.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою наголошував, що Україна - не "Титанік", і дипломати не повинні її покидати.

Вас також можуть зацікавити новини: