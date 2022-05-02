Американські дипломати починають повертатися в Україну.

Посольство США відновлює свою роботу в Україні. Спочатку посольство працюватиме у Львові, а до кінця травня планує переїхати до столиці.

Про це повідомила тимчасова повірена у справах США Христина Квін на брифінгу у Львові.

"Ми плануємо на початку їздити з Польщі до України. Потім, з часом, три тижні ми плануємо залишатися у Львові, а до кінця місяця, сподіваємось, буде можливість переїхати до Києва", – зазначила вона.

Квін також відповіла на запитання журналістів, чому посольство США не повертається відразу в Київ, оскільки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав. що це безпечно і багато посольств повернулося в столицю.

"Моє головне завдання – це безпека мого персоналу, моїх співробітників. Ми також прислухаємось до того, що вони нам кажуть, наскільки це безпечно робити. І, відповідно, коли буде відкрита рекомендація і дозвіл це зробити, то ми залюбки повернемося", – зазначила вона.

За її словами, як тільки безпекова ситуація дозволить поїхати до столиці України, то "це буде довготривале перебування в Києві".

На запитання що означає для Росії повернення посольства СЩА в Україну, Квін відповіла, що для Росії це значить, що вона програла, "провалилася, а Україна далі стоїть і ми повертаємось назад, щоб допомагати".

За її словами, оскільки надходить велика кількість оборонної та гуманітарної допомоги, то набагато краще перебувати в Україні, щоб координувати надання цієї допомоги, щоб вона була максимально ефективно використана.

Як повідомляв УНІАН, після успішної оборони Києва і звільнення Київської області від російських загарбників, у столиці України почали відновлювати свою роботу посольства іноземних країн. Зокрема, відомо про понад 20 держав, які повернули своїх дипломатів до Києва.

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