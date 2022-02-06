Потрібна допомога. Куди зникли сімейні лікарі та де і як шукати нових

Коронавірус, сезонні хвороби, профілактика хронічних захворювань… Здоров’я потребує консультації з сімейним лікарем. Однак, як виявилось у розпал пандемії, медиків в Україні дефіцит. Що робити, коли лишився сам на сам з температурою, а про втрату лікаря дізнався під дверима кабінету? Де і як шукати нового?

Раніше на амбулаторіях висіли таблички: "Тут можна обрати свого лікаря". Тепер: "Не приходьте! Вільних лікарів немає"… ТСН.Тиждень зателефонував до кількох амбулаторій з запитанням, чи є там сімейні лікарі, з якими можна підписати декларацію. Але почув: "Ні, немає, на жаль. І не буде найближчим часом…".

Що ж робити, коли лишився сам на сам з температурою, а про втрату лікаря дізнався під дверима кабінету? Де знайти нового? На болісні питання у сусідських чатах з проханням "підкажіть хорошого сімейного лікаря", відгукуються ще болючіші відповіді. Мовляв, "для пацієнтів лікарів вже не лишилось". І це правда.

Якщо "Дельта" переповнювала важкими пацієнтами стаціонари та реанімації, і забирала найбільшу кількість життів, то штам "Омікрон" став складним іспитом для сімейних лікарів. І для пацієнтів. Він - більш заразний, та проходить легше, але на нього наклались ще й сезонні хвороби. Тож українці масово ринули у кабінети терапевтів, сімейних лікарів та педіатрів. І раптом з’ясовують: їх декларація анульована і прийняти їх нікому.

"Дуже шкода, але звільняються молоді спеціалісти… Лише за останній місяць звільнилось троє дуже фахових лікарів. Поїхали за кордон, в Естонію… У них було багато підписано пацієнтів, і зараз ми не можемо їх ні до кого підписати…", - розповідає ТСН.Тижню директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва Ольга Остапенко.

Медичний Центр, яким керує Ольга Іванівна, це 11 амбулаторій - 70 сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. І – жодного вільного місця для підписання декларацій. За перебір їх уже штрафують.

"В цьому місяці з нас знімають штрафні санкції, нам не доплачують за цих пацієнтів. Лікарям немає сенсу перебирати. І другий момент: 1800 пацієнтів на одного лікаря - це дуже багато. Особливо зраз, в період пандемії", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Чому лікарі звільняються? Ще три роки тому сімейна лікарка Наталія Шевчук, яка завідує амбулаторією в Печерському районі столиці, ходила по довколишніх школах, ОСББ і ЖЕКах, розклеюючи листівки з запрошенням підписати декларацію.

"У 2018-2019 роках у нас було найменше декларацій по усьому Києву. В 2021 рік я вже увійшла з двома тисячами пацієнтів", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Нині - на підйомі ковідної хвилі - наплив шалений, лікарі частіше хворіють. І пацієнти колег пані Наталі стають у чергу до неї. За п’ять годин, які виділяються на прийоми, встигає оглянути 35-40 людей, удвічі більше, ніж до пандемії.

Але це - тільки частина обов’язків. Ще потрібен час на виклики до пацієнтів додому і паперову рутину.

"Ми вже всі дійсно просимо, щоб колись прийшов час і її взагалі не було. Все є в електронному вигляді. Але воно не працює", - бідкається Наталія Шевчук.

Та найдошкульніше, розповідає вона ТСН.Тижню, цілодобові дзвінки лікарям: "Можуть о першій ночі зателефонувати з запитанням, як отримати медичну довідку на водійське посвідчення… Або – "у мене температура 37, болить горло, що мені прийняти?" І це о третій годині ночі!".

З таким шаленим навантаженням навіть мінімальна зарплата 20 тисяч гривень, яку пообіцяли виплачувати цього року, лікарів не втримує. То що робити нам - пацієнтам?

Як потрапити до лікаря

Насправді навіть з декларацією потрапити до лікаря зараз нереально. Спробувавши записатись, можна побачити – найближчий час аж за тиждень. То як потрапити на огляд, якщо температура чи інший невідкладний стан?

"Вам не мають права відмовити в закладі, до якого ви звернулися за наданням допомоги, якщо ви не маєте декларації", - розповідає ТСН.Тижню заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Сімейна лікарка Наталія Шевчук каже, що для цього в її амбулаторії є окремий кабінет, в якому знаходиться лікар для прийому. "Ну, звісно, треба зачекати, якщо на прийомі є інші пацієнти", - розповідає вона.

Що робити, якщо сімейний лікар звільнився?

В соцмережах часто можна побачити дописи про те, що у разі, коли сімейний лікар звільнився, без декларації лишаються дві тисячі пацієнтів. І ситуація абсолютно неврегульована. В такій ситуації нині може опинитись кожен. І про це вас зобов'язаний попередити медзаклад. Яким чином? - Обмежень немає. Телефонні дзвінки, емейли, смс-ки, оголошення на сайті. Є сервіси, які готові ці послуги надавати за гроші. Один клік - і про втрату лікаря одномоментно знають всі 2000 пацієнтів.

"У нас періодично лікарні замовляють такі послуги. Є такі можливості. Наприклад, смс-розсилки, які дозволяють інформувати пацієнтів про ті чи інші події. Собівартість одної смс-ки зараз, здається, близько 40 копійок", - розповідає ТСН.Тижню директор НЕLSI.ME Євген Донець.

Але на практиці так роблять вкрай рідко. Економлять гроші. В амбулаторіях, в яких керує Ольга Остапенко, приміром, створили групу в соцмережах, куди запрошують усіх пацієнтів. Там публікують головні новини.

"В пацієнтській групі у нас 12 тисяч пацієнтів зі 100 тисяч. Якщо лікар захворів, то у цій групі ти одразу побачиш, хто виходить на заміну", - розповідає пані Ольга ТСН.Тижню.

Де шукати вільного лікаря

ТСН.Тиждень зателефонував у кілька столичних амбулаторій, і почув такі відповіді: "Сімейних лікарів немає. За два місяці чотири лікарі звільнились і на їх місце ніхто не прийшов", "У нас двоє лікарів і вже закінчились декларації", "У нас вільних сімейних, на жаль, вже немає і не буде найближчим часом", "Зараз немає лікарів, які набирають пацієнтів".

Тобто продзвони не дали жодного результату. Тому краще шукати свого лікаря через додаток Хелсі.

"Заходите в систему, тиснете "обрати лікаря з декларацією", знаходите по своєму району… Одразу фільтруються всі лікарі, у яких можна підписати декларацію. Обираємо, наприклад, Деснянський район, бачимо, що там є 37 лікарів. Записуємось на прийом. Можна обрати державну клініку, можна приватну…", - розповідає ТСН.Тижню Євген Донець.

Ще один спосіб - знайти на сайті Національної служби здоров’я розділ "відкриті дані". Там є інтерактивна карта всіх закладів - і державна амбулаторії, і приватні, і ФОПи - по всій Україні. Натискаємо на будь-який, і отримуємо список лікарів і вільних місць. Ті, поруч з якими є стрілочка, - ще недобрали пацієнтів.

"Якщо ви бачите, що вільні місця є, а лікар вам відмовляє, можете скаржитись нам на 16-67, або звернутися до головного лікаря", - каже ТСН.Тижню заступниця керівника Національної служби здоров’я Тетяна Бойко.

Що полегшить життя пацієнтам та лікарям?

Електронні лікарняні, які запровадили кілька місяців тому, вже суттєво розвантажили черги до лікарських кабінетів. Тобто з живих черг зникли люди, яким потрібно просто забрати папірець.

А вже незабаром зникнуть черги тих, кому просто підписати декларацію.

"На базі "Дії" можливо зробити електронний підпис та дозволити пацієнтам підписувати декларацію онлайн, не виходячи з дому обрати лікаря", - каже Донець.

А ще у Міністерстві охорони здоров'я збираються збільшити кількість бюджетних місць для сімейних лікарів в інтернатурі. Випускників вже дуже чекають всюди.

"Ми запрошуємо всіх лікарів до нас. У нас є вільні місця і зараз маємо можливість прийняти зразу п’ять сімейних лікарів. Одразу вони будуть мати повну норму пацієнтів", - каже Ольга Остапенко.

І ні, потреба в сімейних лікарях не зникне після ковіду. Що більше їх буде, то краще. Зараз через їх нестачу українці записуються до першого зустрічного - про якість чи вибір вже не йдеться зовсім. А це якраз те, за чим так вболівали всі на початку реформи - змусити медиків сприймати пацієнта як клієнта, що розірве контракт за неякісні послуги.

Наталія Ярмола, Андрій Марченко, Данило Лисенко