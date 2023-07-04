Спершу жінка поскаржилась, що її нібито змушують переходити у якусь "секту".

Прихожани Московського патріархату продовжують поширювати божевільні проросійські фейки. Цього разу одна з жінок на території Києво-Печерської лаври пригрозила у відповідь на виселення УПЦ МП з заповідника "божою карою".

Жінка, яка назвалася Валентиною, у розмові з журналістами "Обозреватель" спершу поскаржилась, що її нібито змушують переходити у якусь "секту" і цим порушують конституційні права.

Однак невдовзі прихожанка МП пригадала спровоковану Росією трагедію на Каховській ГЕС, заявивши, що це може статися і з Києвом, але нібито без втручання росіян.

"А якщо взірвуть Київське водосховище! Це може бути навіть не російською бомбою, це може бути божою силою! ... Буде велика біда для Києва! Я не хочу, щоб це сталося. Конституція, 35-та стаття, дає мені право вільного віросповідання... Чого мене заганяють у цю секту?!" - обурилася прихожанка Московського патріархату.

4 липня до Києво-Печерської Лаври знову прибула комісія Мінкульту. Там на сьогодні запланована опечатка корпусів, які мають залишити представники УПЦ МП. За повідомленням ЗМІ, віряни Московського патріархату заблокували доступ комісії Мінкульту до 56 з 69 корпусів.

Виселення УПЦ МП з лаври та колабораціонізм попів - головне

1 липня монахам УПЦ МП закрили доступ до кількох корпусів на території Києво-Печерської Лаври - Гостинного двору і келій. Приміщення пообіцяли опечатати.

Ще на початку червня Мінкульт дав московським попам 3 дні на звільнення держмайна у Києво-Печерській лаврі. Усі попередні вимоги української влади й адміністрації заповідника, починаючи з березня 2023-го, УМП МП ігнорувалися.

З 30 березня прихожани УМЦ МП усіляко блокують доступ до приміщень профільній комісії. Не обійшлося і без провокацій проросійських сил. Самих вірян неодноразово викривали на поширенні кремлівської пропаганди.

На схваленні російської агресії викрили й екс-очільника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополита Павла Лебедя "Мерседеса". Зараз він під домашнім арештом.

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