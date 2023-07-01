Боротьба за Лавру між Мінкультом і УПЦ МП поки триває.

Монахам Української Православної церкви закрили доступ до кількох корпусів на території Києво-Печерської Лаври. Приміщення опечатають.

Як розповіла в коментарі "Суспільне" голова спецкомісії Міністерства культури Мар'яна Томін, доступ закрили до тих приміщень, де немає ченців.

Адвокат монастиря "Києво-Печерська лавра" протоієрей Микита Чекман опублікував документи на цей рахунок, отримані від державного заповідника "Києво-Печерська лавра". У них зазначено, що після того, як на початку червня спецкомісія Мінкульту закінчила інвентаризацію майна в Лаврі і склала акт здачі-приймання об'єкта, ченці продовжили користуватися приміщеннями.

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"З урахуванням зазначеного та враховуючи статус памʼяток Нижньої Лаври, які знаходяться під охороною ЮНЕСКО, Заповідником прийнято рішення щодо припинення доступу ченців Монастиря до приміщень", — йдеться в документі.

З 4 липня почне роботу нова комісія, яка повинна опечатати ці корпуси. Як зазначено в документі, мова йде про Гостинний двір і келії.

Ситуація навколо Києво-Печерської Лаври - останні новини

У березні Міністерство культури вирішило розірвати договір оренди приміщень Києво-Печерської Лаври монастирем у складі УПЦ МП. Від ченців зажадали покинути територію Лаври до кінця місяця, але досі ця вимога не виконана повною мірою.

На початку червня свою роботу закінчила державна комісія, що проводила інвентаризацію майна Лаври, яким останні 30 років користувалися ченці УПЦ МП. Також монахам було знову озвучено вимогу терміново покинути територію об'єкта.

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