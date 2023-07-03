У поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора.

Послушника Почаївської лаври, який розповсюджував в соцмережах проросійську агітацію, засудили до 5 років позбавлення волі. Як повідомили УНІАН в пресслужбі обласної прокуратури, відповідне рішення ухвалив Кременецький районний суд.

Послушника лаври звинувачували у поширенні матеріалів про правомірність збройної агресії Росії проти України, закликів до підтримки російських військових та тимчасової окупації частини території України. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Слідством було встановлено, що послушник Почаївської лаври, який мав непогашену судимість за вбивство й проживав на території монастиря з 2017 року, у соціальних мережах "ВКонтакте" й "Одноклассники" поширював дописи про підтримку захоплення територій України й глорифікацію російських військових, за перемогу яких просив молитись. Також у поширених ним відеоматеріалах містились публічні заклики до підтримки окупаційної адміністрації держави-агресора.

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Суд погодився з позицією прокурора й призначив покарання підсудному у виляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах України та в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, в органах, що надають публічні послуги на строк 15 років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.

Затримання служителів УПЦ МП за проросійську позицію

На в’їзді до столиці прикордонники зупинили священника української православної церкви Московського патріархату, в мобільному телефоні якого виявили проросійський контент і підписки на Фейсбук-сторінки президента Росії Володимира Путіна та колишнього президента України Віктора Януковича, який втік в Росію.

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