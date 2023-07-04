Двері корпусів заблокували віряни й ченці Московського патріархату і не пропускають нікого.

До Києво-Печерської Лаври у вівторок, 4 липня, знову прибула комісія Мінкульту. Там на сьогодні запланована опечатка корпусів, які мають залишити представники УПЦ МП.

Як повідомляє телеграм-канал "Реальний Київ", віряни й ченці УПЦ МП не дають комісії доступу до корпусів.

У свою чергу, видання "Страна" пише, що віряни Московського патріархату заблокували доступ комісії Мінкульту до 56 з 69 корпусів.

"На території монастиря також присутні активісти, які виступають за вигнання ченців УПЦ МП", - повідомляє "Страна" і додає, що там періодично чути перепалки. За інформацією видання, члени комісії не намагаються "прорватися" в заблоковані корпуси.

Як повідомляє "Обозреватель", на місці події перебувають правоохоронці. До них звернулася комісія Мінкульту і Національного заповідника із заявою через перешкоджання в доступі до будівель Лаври.

"Зараз комісією буде написано заяву до правоохоронних органів, після чого ті повинні будуть забезпечити нам доступ до заблокованих корпусів", - передає "Страна" слова одного з членів комісії Максима Остапенка.

Ситуація навколо Києво-Печерської Лаври

Ще в березні 2023 року УПЦ МП повинна була звільнити всі приміщення, якими користується у Києво-Печерській лаврі, адже державний заповідник розірвав договір про оренду цією церквою. Однак досі представники Московського патріархату продовжують проводити в Лаврі богослужіння.

На початку червня свою роботу закінчила державна комісія, що проводила інвентаризацію майна Лаври, яким останні 30 років користувалися ченці УПЦ МП.

Повідомлялося, що з 4 липня почне роботу нова комісія, яка повинна опечатати деякі корпуси. Як зазначено в документі, йдеться про Гостинний двір і келії.

Нагадаємо, що УПЦ МП багато років безоплатно займала приміщення Києво-Печерської Лаври, на Печерських пагорбах розташований її чоловічий монастир.

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