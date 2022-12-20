Після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція.

В Херсонській області прикордонники виявили давньоримське поселення.

Як йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України (ДПСУ), уламки амфор та глечиків виявили під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра.

"Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевим археологам та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти", - зазначили в ДПСУ.

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Як зазначили у відомстві, після перемоги на цьому місці буде працювати археологічна експедиція.

Знахідки археологів

Знахідки археологів у всьому світі іноді вражають своїм значенням. Наприклад у вересні уряд Мексика оголосило про відкриття "вражаючого" археологічного пам'ятника - стародавнього міста. Експерти припускають, що це місто майя. На місці розкопок виявили понад 300 будівель, висота деяких з них перевищує 8 м. Нову археологічну зону називали Паамул II.

А в Україні у Тернопільській області поблизу села Озеряни під час сільськогосподарських робіт на полі знайшли стародавнє людське поховання.

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