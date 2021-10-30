Жінка походила з відомої родини священиків.

На території церкви Пресвятої Трійці в селі Тустань Івано-Франківської області під час копання ями для компосту науковці виявили людські останки.

Про це у Facebook 28 жовтня розповів мешканець Івано-Франківська, директор КП "Пам’ять" Василь Тимків.

Про знайдений скелет повідомили місцевих священиків. За словами Тимківа, труна була з оцинкованого металу і пісковою сумішшю.

В результаті робіт встановлено, що скелетовані людські останки належали молодій жінці. У померлої знайшли обручку з гравіруванням ініціалів і датою одруження – 19 лютого 1884 року.

Завдяки допомозі працівників Державного архіву івано-Франківської області встановили, що останки належать Лаурі Леокадії.

Жінка походила з відомої родини священиків Теодора Молчковського, який у XIX столітті очолював Галицький деканат. Також Лаура була заміжня за священиком УГКЦ Антонієм Войцеховським.

Поховання в цинковій труні, використання піску, як абсорбенту вказує, пише Тимків, очевидно, на те, що покійну доставляли десь здалеку і протягом тривалого часу після її смерті.

Також голова утримувалась в правильному положенні за допомогою певної металічної пластини, що кріпилась до труни. Ймовірно, що вона могла померти після певної лікарської операції чи лікування.

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Автор: Віолетта Орлова