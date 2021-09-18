За даними Одеської мерії, кількість похованих в районі 6-го км Овідіопольської дороги коливається від 5 тис. до 20 тис. осіб.

В Одесі виявлено 29 "розстрільних ям" з останками жертв політичних репресій 1937-1938 років.

Як повідомили в прес-службі мерії, 17 вересня завершився етап польових досліджень на території 6-го км Овідіопольської дороги.

Роботи були розпочаті в липні після отримання відповідного дозволу Міністерства культури і інформаційної політики.

Зазначається, що на даному етапі завданням зведеної групи дослідників-волонтерів з Одеси, Дніпра і Кривого Рогу було визначення меж поховань без ексгумації тіл: встановлювався сам факт присутності тут останків, а також проводився збір артефактів, які свідчать про поховання, а, можливо, й особах убитих.

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За словами представника групи, кандидата історичних наук Тетяни Самойлової, обстежено практично всю земельну ділянку площею 4,76 га.

"Через кожні два метри робилися траншеї - шурфи… Виявлено 29 "розстрільних ям". Шість з них розкривалися в 2007-2008 роках. Решта - вперше", - розповіла Самойлова.

Роботи проводилися за методикою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Була проведена геодезична зйомка, кордони "розстрільних ям" прив'язані до схеми ділянки і промарковані. Останки розстріляних людей залишили в землі до ексгумації, ями законсервовані.

Як зазначив Одеський міський голова Геннадій Труханов, територія огороджена й охоронятиметься до наступного етапу робіт.

Наразі робоча група планує перенести останки з місця колишнього звалища (де ведуться розкопки) для проведення перепоховання. Для цього необхідно отримати відповідні документи на ексгумацію.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника Південного міжрегіонального відділу Українського національного інституту пам'яті Сергія Гуцалюка, в районі 6-го км Овідіопольської дороги в 2008 році була розкрита одна з так званих "розстрільних ям" НКВС. З неї витягли останки більш як 1 тис. загиблих, яких згодом перепоховали.

За даними мерії Одеси, кількість похованих в районі 6-го км Овідіопольської дороги коливається від 5 тис. до 20 тис. осіб.

Згідно з довідкою КДБ від 1964 року, в основному тут закопані трупи людей, розстріляних у 1937-1938 роках.

За інформацією Гуцалюка, вперше питання про розстріли, що проводились НКВС в передмісті Одеси, було порушено ще у часи Другої світової війни - в 1943 році румунські фашисти (Румунія була союзником нацистської Німеччини в роки Другої світової війни) провели часткову ексгумацію. Тоді було знайдено понад 100 тіл з однаковими слідами кульового поранення - в область потилиці.

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Автор: Лариса Козова