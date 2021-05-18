Продюсер UA: ПЕРШИЙ Станіслав Мєдвєдєв: Ми одна з найуспішніших країн на Євробаченні. Адже кожен наш представник потрапляє у фінал

Виконавчий продюсер творчого об’єднання розважального мовлення телеканалу UA: ПЕРШИЙ Станіслав Мєдвєдєв розповів УНІАН, як участь Go_A у Євробаченні-2021 допомагає нагадати світові про крутість українців, що важливіше – перемогти у конкурсі чи запам’ятатися, та на голоси яких країн Україні варто розраховувати.

Чи нині все добре із самопочуттям солістки Go_A Катерини та інших учасників гурту?

Зараз все добре, у всіх негативні тести.

Варто відзначити, що на конкурсі діє потужний протокол здоров'я. Учасники делегацій кожні 48 годин роблять тест на коронавірус, дотримуються соціальної дистанції. Готельні номери майже не залишають, але якщо екскурсії проводяться, то суто для членів однієї делегації.

Організатори намагаються максимально обмежити контакти між учасниками. Щоб у разі спалаху COVID-19 запобігти активному розповсюдженню хвороби. Зараз на ізоляції перебувають дві національні делегації – Польщі та Ісландії (серед їхніх представників діагностували коронавірус).

Творчі люди бувають забобонні. Який настрій був у гурту, поки Катя нездужала, рук не опускали?

Це було кілька адреналінових днів, але всі сподівалися на краще. Ми в Києві теж схрещували пальці. На щастя, коронавірусу в Каті немає. Це могла бути адаптація чи наслідки перельоту, не хочу висувати необґрунтованих версій.

Нагадайте читачам, чому Go_A бере участь у конкурсі не з піснею «Соловей», з якою гурт переміг у Нацвідборі-2020?

Як ми знаємо, через пандемію Євробачення-2020 було скасовано. Не перенесено, а саме скасовано. Організатори дозволили країнам-учасникам самостійно вирішувати, який артист представлятиме їх на Євробаченні-2021. Певні країни наново провели Нацвідбір, інші вирішили відправити на конкурс артистів, які мали їхати у 2020 році. Ми теж вирішили, що саме Go_A буде представляти Україну. Бо артисти не винні, що торік конкурс скасували.

Також організатори не дозволили учасникам виступати у 2021 році з піснями, які артисти готували на конкурс 2020-го. Саме тому Go_A не буде співати «Соловей».

Як цей рік без Євробачення глобально вплинув на конкурс?

Як на мене, роботи додалося. Наприклад, цього року за вимогами організаторів ми знімали резервне відео. Воно транслювалося б у півфіналі, якби національна делегація фізично не могла виступати. Раніше резервні відео не знімали.

Насправді організатори довго вирішували, в якому форматі проводити Євробачення-2021. Наприклад, чи проводити шоу без аудиторії. Щоб учасники співали у порожній залі. На щастя, глядачі на півфіналі все-таки будуть (хоча і значно менше). Новина гарна, бо для артистів так краще. Це ми з вами дивимося трансляцію на екранах. Натомість артисту під час конкурсу важливо відчувати енергетику глядачів.

Доволі довго букмекери оцінювали шанси України на перемогу тільки в 2%. Це має нас засмучувати?

Там, де ви бачите 2% перемоги, я бачу восьме місце з-поміж тридцяти дев'яти країн.

Нагадаю, як змінювалися прогнози букмекерів щодо України. Ми починали в січні десь із 39-го місця, потім нам давали то 20-те, то 18-те. Після релізу кліпу піднялися до 16-го місця (Після генеральної репетиції українські музиканти вирвалися в трійку лідерів першого півфіналу у букмекерських прогнозах. На момент написання матеріалу букмекери оцінюють шанси України перемогти вже в 94%, - УНІАН).

Коли на першій репетиції гурт вийшов на сцену й Катя заспівала наживо, більшість людей (інші учасники, блогери, які роблять огляди) були вражені. Вони підкреслювали, як круто вона співає. Після першої репетиції оцінки учасникам виставляли журналісти, які були на ній присутні. Так от, Україна посіла перше місце за голосуванням журналістів. Ми отримали 81 бал. Відео з першої репетиції потрапило у тренди ютуб.

Я б не хвилювався щодо двох відсотків. Особисто для мене Євробачення - це не тільки про перемогу, це і про певну кількість функцій і завдань. Це культурна дипломатія. З цієї точки зору у нас усе добре.

Чому ви в цьому переконані?

Пісня «SHUM» викликала резонанс і вже змусила єврофанів щось дізнаватися про українську культуру. Шукати, що таке старовинний обряд пробудження весни «шум», що таке манера співу «white voice» (техніка, в якій співають наші Go_A). Кліп на пісню «SHUM» увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео на офіційному ютуб-каналі Євробачення. На європейській сцені буде лунати українська мова, а це все про популяризацію української культури. Тому мені здається, що Go_A з піснею «SHUM» на своєму місці.

Що все-таки головне на Євробаченні – перемогти чи запам’ятатися?

Доволі складне питання. Як можна сказати, що перемогти - це не головне? З іншого боку, важливо не змішатися з іншими, давати якісний та гідний контент, бути автентичними, оригінальними. Бути нацією, яка запам'ятається. Намагаємося ретельно стежити за меседжами, які проголошуємо в межах конкурсу, за стейтментом, який несуть наші виступи тощо. Це теж важлива частина участі у шоу. Бо від поведінки національної делегації залежить загальне сприйняття українців.

Знаєте, хтось може асоціювати українців за кордоном тільки з заробітчанами. А я розглядаю Євробачення як можливість показати світові, хто такі українці та якими вони можуть бути, яка ми талановита нація.

Ви згадали, що пісня «SHUM» пролунає на європейській сцені українською мовою. Що б сказали тим, хто вважає це помилкою, що співати слід було англійською?

Я б сказав подивитися коментарі під музичним відео на пісню «SHUM» та під виступами Go_A. Там багато пишуть, що саме таким має бути Євробачення. Мовляв, класно, що є країни, які пропонують до ознайомлення свою культуру. Адже це мультикультурний конкурс.

Не хочу нікого образити, але іноді у деяких українців вмикається комплекс меншовартості. Переймаються, що про нас скажуть, як би комусь сподобатися. Камон, люди, ми класні й талановиті. У нас класна історія, великий культурний бекграунд, розвинений фольклор (раніше всі важливі події відображалися в піснях). Не треба думати, як комусь сподобатися. Важливо нести свою культуру, пам’ятаючи, що ми апріорі класні. Як на мене, Євробачення - саме той майданчик, на якому можна зайвий раз нагадати про крутість українців.

У принципі, ми одна з найуспішніших країн на Євробаченні. Бо протягом того періоду, що Україна бере участь у конкурсі, кожен наш представник потрапляє у фінал. Дуже хороша історія.

До речі, не бачив жодної негативної реакції єврофанів на те, що пісня нашого учасника українською мовою. Траплялися коментарі, типу: «Не розумію, про що співають, але це круто. Не розумію слова, тому почитаю». Когось це спонукає дізнатися, що українці - нащадки Київської Русі, мегадержави свого часу. І все це прекрасно. Таким чином залучаємо людей знайомитися з українською культурою.

Також звертаю увагу, що огляди на Євробачення здебільшого роблять англійською. Тобто нині мережа наповнюється гарним англомовним контентом про українців. І навіть, коли конкурс завершиться, все це залишиться в мережі.

На голоси яких країн Україні варто розраховувати?

Підтримки варто очікувати від будь-кого, серйозно. Бо українську делегацію класно приймають. Знаю, що представник Швейцарії в захваті від нашого гурту. Представник Ісландії завжди коментує наші відоси, йому подобається і голос, і музика Go_A. Нас підтримують і Литва, і Азербайджан...

Мені взагалі здається, що Євробачення - це більше не про змагання та суперництво, а це таке ком'юніті. Всі учасники - творчі особистості, їм цікаво знайомитися один з одним, спілкуватися. Багато білорусів цього року висловлюють свою підтримку. Як відомо, вони залишилися без представника, бо учасника Білорусі відсторонили від участі. Тому український гурт, який у позитивному ключі (в найкращому сенсі цього слова) пропагує національну ідею, для них дуже на часі. В принципі, всі вболівання, які вони могли б у цьому контексті віддати власному представникові, білоруси зараз віддають нашому.

Не Росії?

Не відстежую питання ставлення білоруських єврофанів до російського учасника.

Ви от кажете про ком'юніті, невже немає заздрості, скандалів за лаштунками?

Якщо щось таке і було, то пройшло повз мене.

А як учасникам вдається спілкуватися та товаришувати, коли сидять по готельних номерах?

Переписуються онлайн, проводять спільні стріми в соцмережах. Другий рік пандемії всіх нас навчив того, що світ змінився.

Ірина Петренко

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