Режим – "щеплені". Чи можна вакцинуватись з протипоказами і як це правильно зробити

Перші вакцини проти COVID-19 в Україні з’явилися ще у квітні. Але за сім місяців багато українців так і не наважилися зробити щеплення. Серед них – далеко не усі належать до тих, хто проти вакцин. Куди діватись тим, хто має протипокази до щеплення?

Багато українців пішли масово щеплюватись лише тому, що в країні введені жорсткі обмеження. Від них запросто можна почути скарги на черги, вони влаштовували бійки за можливість швидко отримати свій укол… Та дехто за увесь цей час так і не зумів наважитись на вакцину, адже вже мав важку алергічну реакцію на медикаменти. Зокрема, анафілактичний шок після банального щеплення проти грипу.

"Це агресивна реакція негайного типу, яка супроводжується різким зниженням артеріального тиску. Навіть до зупинки серцевої діяльності. Такі реакції нерідко призводять до смертей", - розповіли ТСН.Тижню реаніматологи, що може відбуватись з алергіками.

Тобто алергія - це справді небезпечна штука, яка може бути реальним протипоказанням для наступного щеплення, і точно є сигналом для лікаря - пацієнт проблемний і краще не зв'язуватись!

Саме таку алергічну реакцію на щеплення проти грипу два роки тому отримала кореспондент ТСН.Тижня Оксана Радіонова. Лікарі врятували. Але ніякого документу з описом анамнезу й переліком рятівних препаратів не дали. Лише на словах наголосили: "Вам більше ніколи в житті не можна робити жодних щеплень!". Але тоді світ ще не знав ковіду!

"Страждання від ковіду - це зашморг, який поступово вас затягує. Це не раптова смерть! Вам просто не вистачає кисню… Хочеш дихнути, а не можеш", - розповів ТСН.Тижню голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Таких алергіків, як кореспондентка ТСН.Тижня – один на мільйон. Але взагалі алергіків – тисячі. І вони так само бояться щеплюватися.

Та чи означає алергічна реакція на вакцину проти грипу автоматичну заборону на всі ковідні щеплення?

"Цим питанням я переймалася пів року. Питала і в лікарів на прийомі, і в міністрів під час інтерв’ю. Лише за останні два тижні відвідала двох алергологів, двох імунологів, інфекціоністів, сімейного лікаря й навіть реаніматолога", - розповідає кореспондентка ТСН.Тижня Оксана Радіонова.

За її словами, одні оперували постулатом "головне - не нашкодити" й відмовляли колотися. Інші, навпаки, вмовляли робити щеплення. Мовляв, ковідні вакцини безпечні. Протипокази, дійсно, є, але цей список доволі маленький. Тобто не щепитися можуть лише ті, хто зробив першу дозу і у кого на неї була анафілактична реакція.

Будь-хто заплутався б у цих порадах. Але на роздуми часу обмаль, ковід ставав все агресивнішим і почав вбивати вже по 700 українців на добу.

Чи працює довідка про відвід від вакцинації

Лікарі наполягають, що штам "Дельта" дуже швидкий і агресивний. Від початку захворювання й до розвитку важкого стану – дуже малий проміжок часу. Реанімації заповнені. Практично вся країна перейшла в "червону" зону. Без ковід сертифікату не можна в громадський транспорт і ТРЦ. Національна поліція порушила понад тисячу справ, пов’язаних з підробкою сертифікатів вакцинації. Цього тижня депутати взялися піднімати штрафи - за використаними підроблених документів про вакцинацію хочуть брати 34 000 грн, а медиків, які підробляють, хочуть взагалі саджати на три роки.

Щоправда, в кінці тижня очільник МОЗ пообіцяв амністію для власників підробних документів. Порахували: кожен - десятий сертифікат в Україні - липа! І це - великий камінь в город антивакцинаторів.

"В Європі вакцинуються для того, щоб вижити, щоб не заразити оточуючих. У нас менталітет – щоб ходити на роботу", - з розпачем розповідає ТСН.Тижню лікар однієї з ковідних лікарень.

Варто розуміти, що в реанімації підробка не врятує.

Сімейний лікар кореспондентці ТСН.Тижня перед вакцинацією радить проконсультуватися в імунолога та інфекціоніста. В довідці, яку лікар надав до моменту, поки ці консультації не відбудуться, сказано, що пацієнтка проходить дообстеження і щеплення їй тимчасово протипоказані на два тижні.

"Теоретично, з цією довідкою я зможу користуватися громадським транспортом та заходити в ТРЦ", - зауважила Оксана Радіонова і перевірила.

В одному місці пустили, в іншому - послали геть.

Як вакцинуватись алергіку

За останніми офіційними протоколами, повних протипоказань для щеплення дійсно не має. Лише тимчасові, зокрема, гострі захворювання з температурою вище 38 градусів, введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, проба з туберкуліном, або якщо ви зараз хворієте на ковід. А ще конкретно Коронаваком не можна щеплювати вагітних.

Головна порада алерголога – проводити щеплення в лікарні, де є реаніматологи. Тому, попри всі ризики для здоров’я, кореспондентка ТСН.Тижня зважилася зробити вакцинацію, щоб не потрапити в ковідний зашморг.

Напередодні здала купу дорогих аналізів, які лікарі радили здати. Втім, насправді вони виявились малокорисними. В лікарні звернули увагу хіба що на тест на антитіла. Адже їх відсутність – показ для вакцинації. А стосовно ризиків, їх, за словами реаніматолога, можна мінімізувати.

Різні лікарі радять алергікам різні вакцини. Хтось - Файзер, хтось – АстраЗенеку (бо вона має інший склад, ніж у вакцини проти грипу).

"Вакцина не дасть стовідсоткової гарантії, що ви не захворієте, але ви будете переносити захворювання в легшій формі і це дуже важливо", - каже ТСН.Тижню реаніматолог.

Але виявилося, що є вакцини - небезпечніші для алергіків. За словами імунолога, алергічна реакція може бути на такі компоненти вакцини проти COVID-19 як політелен глюколь та полісорбат. Ці речовини є в трьох з чотирьох дозволених в Україні вакцинах - Файзер, Модерні та Астразенеці. Найлегше переноситься Коронавак. І, за словами лікарів, на інактивований вірус цієї вакцини в організмі людини формується "достатньо високий перехресний імунітет з вірусами "Дельта", з мутованими вірусами".

Оксана Радіонова зізнається, що від страху у неї підкошувалися ноги, на чолі виступив холодний піт, а серце почало шалено стукотіти. Але згоду на вакцинацію вона підписала.

Для безпеки кореспондентці ТСН.Тижня ввели спеціальний гормональний препарат у якості превентивного захисту. Також запаслись адреналіном і… зробили ризикований укол.

На щастя, пройшло 15 хвилин, 30, година… Ніякої алергічно реакції! Рятівний адреналін не знадобився. Тепер у ще однієї людини є перша доза щеплення проти COVID-19. І вже за два тижні вона прийде у лікарню за другою.

Оксана Радіонова, Валентин Шилко

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