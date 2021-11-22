Рибалка для обраних. Як кругова порука допомогла захопити величезне Київське водосховище

Ще десять років тому Страхолісся залишалось непримітним селищем, де місцеві мешканці займались рибним промислом. Та з роками ласі ділянки біля Київського моря почали масово скуповувати. З висоти видно, як на місці колись відкритого берега виросли шикарні маєтки. На жаль, їх власники не лише перекривають місцевим мешканцям доступ до води, а роблять з них "злочинців".

Підприємець, який раніше займався промисловою ловлею риби в Страхоліссі, Сергій Прокопенко привозить агентів "Грошей" до особняка, який можна побачити тільки з Київського моря. Мовляв, його власник обіцяв взагалі закрити місцевим доступ до води.

За словами рибалки, ця земля і маєтки – власність колишнього полковника МВС з управління по боротьбі з економічною злочинністю Сергія Горчанюка. Поряд - свій причал, штучна гавань і вихід у відкрите Київське море.

"У мене питання: звідки у полковника поліції міліції отаке, що він собі вистроїв? Тут квадратів 400-600. Звідки в пана поліцейського такі статки?", - дивується Сергій Прокопенко у розмові з "Грошами".

"Він назначає тут начальників райвідділів. За посаду будували йому оцю дачу. Це його одна з дач. Бізнесмени не можуть собі це дозволити, а менти можуть… Він вирішує, кому бути, а кому не бути. Впливова особа. Дуже впливова", - каже Сергій Прокопенко.

"Там є доволі багато багатих людей, які вирішили захопити весь берег в селі Страхолісся. І вони почали робити все, щоб рибалок, які працюють на законних підставах з правовими дозволами, вижити і знищити", - додає Віктор Колбанцев.

Зі слів Сергія Прокопенка, відколи в Страхоліссі з’явилися нові хазяї, для місцевих мешканців закінчилось спокійне життя. Наприклад на початку літа до нього в будинок увірвалась поліція.

"Побили наші вікна, залізли з автоматами в дім… Почали все "шмонати", викидати… Потім я вийшла у двір, і бачу: чоловіка привели в наручниках… Пирснули йому з балончика в очі, вивели на вулицю, мовляв, вмийтесь. А тим часом гроші у нього з барсетки покрали. 15 тисяч там було…", - розповіла "Грошам" дружина Сергія Наталія Прокопенко.

Обшуки пройшли ще в декількох людей, які рибалять у цих водах. Їх звинуватили у браконьєрстві, хоча під час обшуків поліція не знайшла риби, яку б зловили під час нересту. Наталія Прокопенко розказує, що поліція забрала сімейні гроші, які навіть не вказали у протоколі як вилучений речовий доказ.

"Потім мене питають: "У вас в сейфі гроші є?". Кажу: "Є". Я дитині збирала на навчання. Він бере ці гроші – чотири тисячі доларів… Вони їх просто вкрали", - розповідає жінка "Грошам".

Долари родині ніхто так і не повернув. Конфіскували у людей і човни, які у той час були не на воді, а у дворах, на березі. Їх забрали на штрафмайданчик, де вони стоять до сьогодні.

"Третього червня ще був нерест. Тому їх звинуватили у тому, що вони начебто рибалили в нерест. Але жодних доказів не знайшли! Потім вони одну людину змушували поплисти з ними на воду і кинути сітки. Той відмовився, його побили. Взяли іншого. Той кинув сітки. Вони привезли свою рибу, яка виявилася з Канівського водосховища", - розповідає "Грошам" адвокат Віктор Колбанцев.

У відповіді Інституту рибного господарства на запит адвоката дійсно йдеться, що поліція під час експертизи не вимагала встановлювати місце вилову риби. Але в самому ж Інституті зазначають: екземпляри, надані для дослідження, ідентичні рибі, яка виловлюється в акваторії Канівського водосховища. А це майже на 250 кілометрів далі від Страхолісся.

Місцеві мешканці такі раптові облави пов’язують з корупцією як у місцевій поліції, яка відстоює інтереси заможних мешканців села, так і у самому Держагенстві рибного господарства.

"Тепер кажуть: "Давайте штуку баксів і йдіть працюйте "в чорну"". Штуку баксів треба ментам, штуку баксів – рибному патрулю, 500 доларів – екологічна інспекція, щоб вона не хвилювалась… Не хочуть, щоб ми "в білу" працювали. Менше ж ловити риби не стали, ви розумієте? Змушують людей в чорну працювати. І є два варіанти: або усіх посадити, або – давайте 30 тисяч доларів і будемо 50 на 50 працювати, вас чіпати не буде", - бідкається "Грошам" Сергій Прокопенко.

У адвоката є постанова суду про повернення майна. Але на територію штрафмайданчика нікого не впускають. Жодних розмов. "Гроші" викликають поліцію.

Одна з власниць човнів, пані Олена, розповідає "Грошам", що їй пропонують вирішити питання фінансово: "Стоїть тут два човни... Мені – 100 гривень на день. Плюс евакуатор за кожен човен 3,5 тисячі". За півроку, поки човни стоять десь у закутках великого штрафмайданчика, жінці нарахували майже 30 тисяч гривень боргу за, начебто, зберігання конфіскованого майна.

Нарешті приїжджає поліція. Адвокат наполягає: є два рішення суду про повернення вилученого майна людям, а також постанова слідчого про те, що майно має бути безоплатно повернуте. Тому варто виконувати ці рішення. Але ні охорона, ні директор штрафмайданчика не реагують. Останнього начебто навіть немає на роботі.

Згодом директор з’являється і заходить на територію, навіть не реагуючи на поліцію. Двері зачиняються і перед "Грошима", і перед правоохоронцями.

Документи про законну діяльність цього штрафмайданчика чоловік відмовився показувати. На відео, яке є у розпорядженні "Грошей", він повертає майно ще одному рибалці вже за гроші. Не дає жодних квитанцій, хоча це - спеціальний майданчик зберігання речових доказів МВС. Можна заплатити готівкою в кишеню, або на карточку.

У цей час поліція повертається до нас без жодних новин. Майно не віддадуть, а вони - лише патрульні. Хочете – пишіть заяву. Зателефонували й слідчому, який, власне і видав постанову повернути майно безоплатно.

"Реєструйте, розслідуйте, чому відмовляють. Я постанову виніс. А зі штрафмайданчиком вже самі розбирайтесь", - каже слідчий.

Тож конфісковане майно людям не повернули, навіть попри наявність законного рішення суду та постанови слідчого. Тому рибалити у водах Київського моря можуть лише обрані.

Повний сюжет про те, чому на рибалку на Київському морі тепер виходять лише обрані і хто з можновладців наводить жах на всю округу, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Андрій Стельмах

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