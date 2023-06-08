Будівництво займе щонайменше 2 місяці.

Кабмін та спеціалісти вже почали розробляти проект будівництва перемички на Каховському водосховищі.

"Ми розробляємо попередній проект щодо побудови перемички, яка почнеться, як тільки буде деокуповано Каховку ми одразу приступимо до побудови перемички", - розповів в ефірі національного телемарафону гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, будівництво такої перемички займе мінімум 2 місяці, а працювати доведеться 24/7. Зазначається, що треба буде перекрити водойму верхнього рівня по Каховці, а потім робити таку ж перемичку з нижнього рівня. Це дозволить відкачати всю воду та побачити наслідки підриву. Після цього можна буде демонтувати станцію, щоб побудувати нову.

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"Нам потрібно буде 2 місяці на верхню перемичку, 2 місяці на нижню перемичку. Ми перекриємо, зупинимо цей потік води, щоб ми почали потихеньку накопичувати Каховське водосховище", - сказав Сирота.

За попередніми підрахунками, для побудови перемички та демонтажу старої станції необхідно рік. При цьому будівництво нової станції займе приблизно 5 років.

Знищення Каховської ГЕС

6 червня вночі російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого станцію було знищено, а водосховище поступово міліє.

В "Укргідроенерго" одразу заявили, що після повної деокупації українських територій замість зруйнованої росіянами Каховської ГЕС дуже швидко буде побудовано нову станцію.

"Станція відновленню не підлягає, вона повністю зруйнована, пів станції знаходиться під водою, йде розмив. Ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію, і вони це будуть бачити", - наголосив Сирота.

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