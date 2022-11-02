Українські області позначені як "окуповані нацистами".

Росіяни запустили цинічний флешмоб в інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Деякі українські області позначені, як"окуповані нацистами".

Про свідчить інформація, оприлюднена у вільній енциклопедії.

Так, 2 листопада об 11:29 невідомий користувач вніс правки в інформацію про Одеську область. У графі "Країна" зазначено "Україна. Окупована нацистами".

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Крім того, в графі "Площа" зазначено, що "Україна окуппована/в 2023-2024 Росія". Таким чином, росіяни натякають на подальшу окупацію українських територій в найближчі роки.

Російська пропаганда - що відомо

Російські окупанти постійно поширюють фейки про Україну. При цьому вони використовують будь-які платформи для поширення брехні на будь-яку тему.

Так, під час масових ударів по містах України 10 жовтня окупанти запустив інформаційну атаку про нібито наступ по всій лінії фронту.

Крім того, експерти розкрили діяльність групи тіньових редакторів "Вікіпедії". Вони коригували інформацію, щоб просувати кремлівську пропаганду про війну Росії проти України.

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