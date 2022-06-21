Співак упевнений, що інформацію про нього на сайті виправили росіяни.

Український співак Віталій Козловський повідомив неприємну новину. Російська Вікіпедія повідомила про його смерть, датовану 18 червня 2022 роком.

На сайті також зазначається, що артист загинув у Білгород-Дністровському, біля Одеси.

"Я "помер". Вже як 2 дні! По версії "Вікіпедії". Хоча, вчора була ситуація, коли я був до цього близький, але все обійшлося", – відреагував Козловський на таку новину.

У коментарях до посту Козловський додав, що його "поховали", швидше за все, росіяни, оскільки їм могла не сподобатися його антивоєнна позиція. До слова, на українському сайті Вікіпедії такої помилки немає.

Також співак повідомив, що днями потрапив у ДТП, але ділитися подробицями події не став.

Нагадаємо, раніше кіт Віталія Козловського ледь не зірвав прямий ефір.

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