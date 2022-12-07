Йдеться про об’єкти УПЦ МП у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Служба безпеки України проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у трьох областях України: Черкаській, Волинській та Херсонській.

Як зазначають у прес-службі СБУ, йдеться про:

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);

Недільну школу та бібліотеку Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);

Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);

релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).

В СБУ додали, що безпекові заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією – у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

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"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться у повідомленні.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Обшуки в УПЦ МП

У листопаді правоохоронці почали проводити обшуки в храмах УПЦ МП у різних областях України. Зокрема, 22 листопада СБУ завітала з обшуками до Києво-Печерської Лаври після того, як у ЗМІ поширилася інформація, що в одному з храмів прославляють "русский мир".

За даними СБУ, усього було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб, із них понад 50 осіб були допитані. Серед них були як громадяни України, так і іноземці, а саме росіяни. В ході перевірок правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.

А під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі Чернівецької єпархії УПЦ МП знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії. Крім того, в нотубуці цих проросійських "священиків" знайшли відео з дитячою порнографією. Ба більше, під час обшуків силовики спіймали секретаря єпархії Микиту у ліжку з голим хлопцем, котрий співає в місцевому хорі. Повідомляється, що СБУ увійшли в келію, де живе архімандрит, у момент фізичної близькості з хористом.

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