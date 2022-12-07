СБУ оглядає об'єкти УПЦ МП в трьох областях / СБУ

Служба безпеки України проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у трьох областях України: Черкаській, Волинській та Херсонській.

Як зазначають у прес-службі СБУ, йдеться про:

  • Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
  • Миколаївський Милецький чоловічий  монастир Володимир-Волинської  єпархії УПЦ (МП);
  • Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);
  • Управління Черкаської єпархії УПЦ;
  • Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);
  • Недільну школу та бібліотеку Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
  • Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
  • Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
  • Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);
  • Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
  • Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
  • релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);
  • Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).
Фото з місця проведення безпекових заходів / СБУ

В СБУ додали, що безпекові заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією – у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

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"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться у повідомленні.

Фото з місця проведення безпекових заходів / СБУ

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Фото з місця проведення безпекових заходів / СБУ

Обшуки в УПЦ МП

У листопаді правоохоронці почали проводити обшуки в храмах УПЦ МП у різних областях України. Зокрема, 22 листопада СБУ завітала з обшуками до Києво-Печерської Лаври після того, як у ЗМІ поширилася інформація, що в одному з храмів прославляють "русский мир".

За даними СБУ, усього було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб, із них понад 50 осіб були допитані. Серед них були як громадяни України, так і іноземці, а саме росіяни. В ході перевірок правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.

А під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі Чернівецької єпархії УПЦ МП знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії. Крім того, в нотубуці цих проросійських "священиків" знайшли відео з дитячою порнографією. Ба більше, під час обшуків силовики спіймали секретаря єпархії Микиту у ліжку з голим хлопцем, котрий співає в місцевому хорі. Повідомляється, що СБУ увійшли в келію, де живе архімандрит, у момент фізичної близькості з хористом.

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