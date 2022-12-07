Служба безпеки України проводить безпекові (контррозвідувальні) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у трьох областях України: Черкаській, Волинській та Херсонській.
Як зазначають у прес-службі СБУ, йдеться про:
- Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);
- Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);
- Управління Черкаської єпархії УПЦ;
- Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);
- Недільну школу та бібліотеку Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);
- Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);
- Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);
- Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);
- Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);
- Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);
- релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);
- Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).
В СБУ додали, що безпекові заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією – у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться у повідомленні.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
Обшуки в УПЦ МП
У листопаді правоохоронці почали проводити обшуки в храмах УПЦ МП у різних областях України. Зокрема, 22 листопада СБУ завітала з обшуками до Києво-Печерської Лаври після того, як у ЗМІ поширилася інформація, що в одному з храмів прославляють "русский мир".
За даними СБУ, усього було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб, із них понад 50 осіб були допитані. Серед них були як громадяни України, так і іноземці, а саме росіяни. В ході перевірок правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.
А під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі Чернівецької єпархії УПЦ МП знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії. Крім того, в нотубуці цих проросійських "священиків" знайшли відео з дитячою порнографією. Ба більше, під час обшуків силовики спіймали секретаря єпархії Микиту у ліжку з голим хлопцем, котрий співає в місцевому хорі. Повідомляється, що СБУ увійшли в келію, де живе архімандрит, у момент фізичної близькості з хористом.