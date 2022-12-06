Також Кабінет міністрів перевів Держслужбу України з етнополітики та свободи совісті в своє підпорядкування.

Уряд звільнив Олену Богдан з посади голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як відомо, Кабінет міністрів призначив Олену Богдан головою Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті у березні 2020 року.

Конкурс на посаду голови Держслужби з етнополітики проводили двічі і у другому конкурсі здобув перемогу екс-голова департаменту у справах релігій і національностей при Міністерстві культури Андрій Юраш, проте уряд проголосував за призначення Олени Богдан головою Держетнополітики. Андрія Юраша було призначено послом України у Ватикані.

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Часто Богдан критикували у соціальних мережах за те, що вона є активною прихильницею УПЦ Московського патріархату, вона виступала проти переходу релігійних громад з УПЦ МП в ПЦУ.

Кабмін підпорядкував собі Держслужбу з етнополітики

Окрім цього, сьогодні Кабінет міністрів перевів Державну службу України з етнополітики та свободи совісті до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо уряду.

"Минулого тижня на засіданні РНБО було розглянуто питання зв’язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Як сказав днями президент Володимир Зеленський, ми повинні гарантувати духовну незалежність нашого народу і не дамо ворогу послабити нас зсередини. Тому сьогодні на виконання Указу президента ухвалюємо перше рішення в цьому напрямку. Держслужба з етнополітики та свободи совісті буде віднесена до центральних органів виконавчої влади, які підпорядковуються безпосередньо Кабміну", - сказав голова уряду Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання діяльності релігійних організацій, стануть підзвітними та підконтрольними Держслужбі з етнополітики.

Санкції проти УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня президент Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій.

Під санкції потрапили близько десяти священнослужителів церкви Московського патріархату. Більшість із них перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Згідно з відповідним рішенням РНБО, Кабінет міністрів у двомісячний строк має внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов'язань України у зв'язку зі вступом до Ради Європи.

Також уряд мав невідкладно вирішити питання щодо підпорядкування Кабміну Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Обшуки в УПЦ МП

У листопаді правоохоронці почали проводити обшуки в храмах УПЦ МП у різних областях України. Зокрема, 22 листопада СБУ завітала з обшуками до Києво-Печерської Лаври після того, як у ЗМІ поширилася інформація, що в одному з храмів прославляють "русский мир".

За даними СБУ, усього було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб, із них понад 50 осіб були допитані. Серед них були як громадяни України, так і іноземці, а саме росіяни. В ході перевірок правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.

А під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі Чернівецької єпархії УПЦ МП знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії. Крім того, в нотубуці цих проросійських "священиків" знайшли відео з дитячою порнографією. Ба більше, під час обшуків силовики спіймали секретаря єпархії Микиту у ліжку з голим хлопцем, котрий співає в місцевому хорі. Повідомляється, що СБУ увійшли в келію, де живе архімандрит, у момент фізичної близькості з хористом.

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