СБУ розпочала кримінальне провадження, техніку вилучили й направили її на комп'ютерно-технічну експертизу.

Під час обшуків у Чернівецькій єпархії УПЦ МП Служба безпеки України виявила на ноутбуці священників дитячу порнографію.

За попередніми даними, файли з дитячим порно не були завантажені з інтернету, а відзняті на відеокамеру, пише LB.ua.

СБУ розпочала кримінальне провадження стосовно "невстановлених осіб" Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП за ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження).

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Зазначається, що правоохоронці вилучили техніку й направили її на комп'ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

За даними джерел видання LB.ua, мова йде про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління УПЦ МП митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Микиту (Сторожук).

Обшуки у Чернівецькій єпархії УПЦ Московського патріархату

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада у СБУ повідомили, що під час обшуків у Свято-Миколаївському храмі УПЦ знайшли документи про російське громадянство у керівництва єпархії. У комп'ютерах керівництва виявили фотокопії посвідчень учасників бойових дій проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "Героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році.

Крім того, під час обшуків силовики спіймали секретаря єпархії Микиту у ліжку з голим хлопцем, котрий співає в місцевому хорі. Повідомляється, що СБУ увійшли в келію, де живе архімандрит, у момент фізичної близькості з хористом.

Обшуки в храмах УПЦ МП

Раніше, 22 листопада, СБУ завітала з обшуками до Києво-Печерської Лаврм після того, як у ЗМІ з'явилася інформація, що в одному з храмів прославляють "русский мир".

Загалом правоохоронці провели обшуки в храмах УПЦ МП у різних областях України. За даними СБУ, усього було перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб, із них понад 50 осіб були допитані. Серед них були як громадяни України, так і іноземці, а саме росіяни. В ході перевірок правоохоронці виявляли багато російської пропагандистської літератури, що заперечує існування України.

Санкції проти УПЦ МП

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки і оборони внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, зокрема й УПЦ МП. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.

2 грудня РНБО запровадила санкції проти намісника Лаври Павла (Лебедя), екс-нардепа Вадима Новинського та інших священиків УПЦ МП. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів Московського патріархату. Сам Новинський звинуватив РНБО у переслідуванні за релігійні переконання у зв’язку із впровадженням щодо нього санкцій.

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