У справі встановлено кілька підозрюваних, які організовували це богослужіння.

Служба безпеки України повідомила про підозру священнику Києво-Печерської Лаври, на богослужінні якого прославляли "русский мир".

Як зазначають у прес-службі СБУ, підозру вручили кільком особам, які були організаторами цього богослужіння. У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями.

"Вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб)", - зазначили в СБУ.

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Скандальне богослужіння у Лаврі: головне

Під час богослужіння у суботу, 12 листопада, у Києво-Печерській Лаврі прославляли Росію. На опублікованих у мережі кадрах чути, як церковний хор співає пісню, у тексті якої згадують і про Росію, і про "матушку-Русь".

"Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается матушка-Русь", - йдеться у пісні.

Автентичність відео підтвердили. У Службі безпеки України заявляли, що вивчають інцидент. Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що цей випадок не залишиться без відповідної реакції.

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