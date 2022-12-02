Заходи спрямовані на те, аби виявити осіб, які причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, заходи проводяться "для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Сповіщають, що за безпосередньої участі представників церкви СБУ, Нацполіція і Нацгвардія проводять огляд території та приміщень, зокрема, готельного типу. Шукають осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

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Зокрема йдеться про:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир);

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

Скит Іверської ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

Діяльність УПЦ МП в Україні – останні новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський сповістив, що РНБО доручила всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

З 22 листопада СБУ здійснюють контррозвідувальні заходи на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату (у культових спорудах, на територіях монастирів та єпархій тощо).

Зокрема, на Рівненщині проводились заходи у приміщеннях УПЦ МП. Під час слідких дій працівники СБУ знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та "сумнівних" громадян Росії. А у Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП було виявлено документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Крім цього, 27 листопада СБУ провела контррозвідувальні заходи в приміщеннях УПЦ МП в Івано-Франківську, 1 грудня – у монастирі УПЦ (МП) на Закарпатті, де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Низка регіонів, зокрема, Львівщина, вже ухвалили рішення про заборону діяльності УПЦ МП на своїй територій. РНБО також доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій на всій території України.

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