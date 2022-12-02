Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила.

Зазначається, що спецслужба зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України.

"Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим", - йдеться у повідомленні.

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У СБУ додали, що вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території Росії.

"Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим", - зазначається у повідомленні.

Так, під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи з доказами листування з московськими "кураторами".

Підкреслюється, що відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України.

На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Діяльність УПЦ МП в Україні – останні новини

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