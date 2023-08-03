Це не пес Патрон, але ця хвостата гідна того, щоб її знали, кажуть військові.

Боєць 77 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Роман "Ластівка" Кліщук поділився неймовірною історією порятунку захисників від голоду. Врятуватися українським героям допомогла собака.

В коментарі ТСН військовий, що зараз перебуває в госпіталі, розповів, що він та його побратими через шквальний вогонь ворога залишилися на межі голодної смерті.

Військові мали тримати позицію лише три доби, і мали відповідний запас їжі, який вичерпався. Утім залишити позицію не було змоги – трималися як могли дев’ять діб. На четвертий день без їжі на їхній порятунок прийшла собака Жужа, яка почала розкопувати консерви і сухпайки та приносити їх бійцям.

"Вона (собака – ред.) вже була на позиції, коли ми прийшли. Я так розумію, що десь її будинок був там, де ми тримали позицію у Бахмуті. У нас їжа закінчилася. Мали стояти три доби, але шквальний вогонь був. До нас підійти не могли, щоб поміняти, та і ми вийти не могли. Стояли ще плюс шість діб, тобто всього дев’ять діб стояли. І ні провізії, нічого не було, сиділи без їжі. [Жужа] чи свої мала нички, чи, може, якісь старі позиції були. Суть у тому, що вона свої заощадження приносила – пайки, консерви такі маленькі, кільку. Я думаю, що вона зрозуміла, що в нас вже нічого немає і тому почала носити. Зрозуміла собака, що якщо ми її не кормимо, то пора їй нести нам. Я не знаю, може, вона не те щоб не могла відкрити… Може, розуміла, … Полюбила нас, не знаю", – каже захисник.

Роман розповідає, що не всіма своїми "скарбами" собака була готова поділитися. Приміром, знайденою ковбасою ласувала сама.

"У нас був такий сарайчик невеличкий, і він прикритий деревами. Ми за ті дерева не виходили, бо часто дрони літали, щоб нас не спалили. І вона під деревами стала і ту ж ковбасу почала роздирати. Ковбасою так і не поділилася", – зазначає він.

Роман планує забрати бойову подругу, яку назвав Жужею, додому. Розповідає, що поки він у шпиталі за хвостатою дивляться побратими.

"Забираю її, поїде зі мною на Волинь, у Ковель. Я зараз у госпіталі, хлопці інші за нею дивляться, але забирати буду я. Так у планах, а там буде видно", – каже Роман.

Розповідаючи про унікальну собаку в соцмережах Кліщук зазначив: "Це, звичайно, не пес Патрон, але вона гідна того, щоб її знали".

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