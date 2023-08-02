Одна така машина обходиться від 200 до 240 тисяч гривень, військові вже стоять за ними в черзі.

Іван, мешканець окупованого Мелітопольського району, що був вимушений переїхати до Запоріжжя через війну, власним коштом збирає багі, які допомагають евакуювати військових на фронті.

Як він розповів в ефірі телемарафону, його простенька машина, яка не має навіть даху, розрахована на евакуацію двох поранених. У ній є місткий багажник та запасне колесо. Іван каже, що збирав унікальне авто самостійно, але за участю військових. Багаторічний досвід роботи з автівками став в пригоді.

"На початку повномасштабного вторгнення вивозив людей, потім їздив на фронт, шукав, як можу допомагати нашим військовим. Почав потихеньку розробляти машину, надивившись в Інтернеті. … Я 17 років займався ремонтом машин. Розробляли авто саме з хлопцями (військовими – УНІАН), як їм зручно, краще. [Військові] з фронту приїжджають, коригують, як що доробити, щоб краще їздило", – зазначає Іван.

Чоловік каже – фінансової допомоги ніхто не надає, частково побудову багі оплачують самі військові. Стверджує – з бійців вже ціла черга. І не всі замовлення стосуються евакуаційних авто.

У планах у Івана на найближчий час – одна повнопривідна автівка і розробка транспорту для мінометників. Все можливе для того, аби зробити виготовлення таких авто швидшим, вже зроблено.

"По вартості – машина виходить від 200 до 240 тисяч гривень. Всі креслення є в цифровому вигляді, тож можна зробити виробництво автоматичним, на станках, щоб зварювальник як конструктор складав. Остання машина зроблена майже за місяць, затягнулося, бо деталі робилися вручну, робили цифрову копію, щоб можна було на лазері нарізати потім", – ділиться Іван.

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