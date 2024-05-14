За його словами, Сполучені Штати мають намір підтримувати оборону та безпеку України за широким спектром спроможностей.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського розкрив деталі майбутньої безпекової угоди, яку США мають намір укласти з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що у липні на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні будуть зроблені "відчутні кроки" для посилення ролі Альянсу з метою розбудови стійких і спроможних сил України, підтримки поточних реформ, а також для кращої інтеграції країни до НАТО. "Ми робимо Україною ближчою до НАТО. Ми подбаємо над тим, щоб міст України до НАТО був міцним і надійним", - сказав Блінкен.

За його словами, міст до Альянсу буде укріплено двосторонніми безпековими угодами. Наразі 32 країни ведуть з Україною переговори щодо укладення таких угод. "Ці угоди надсилають чіткий сигнал - що Україна може розраховувати на своїх партнерів для стійкої довгострокової підтримки", - наголосив Блінкен.

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Він додав, що це не та справа, яка буде обговорюватися з року в рік. За його словами, широка і потужна мережа країн надасть гарантії на наступне десятиліття. У цьому зв'язку, він розкрив деталі майбутньої угоди, яку США підпишуть з Україною.

"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону та безпеку України за широким спектром спроможностей – від повітряних сил до протиповітряної оборони, від дронів до розмінування", - наголосив Блінкен.

Крім того, він пояснив, що буде у разі нового нападу Росії на Україну у майбутньому. "Якщо Росія або будь-хто інший здійснить напад на Україну, ми негайно працюватимемо з Україною на найвищих рівнях для координації, аби допомогти, щоби відбити загрозу", - сказав Блінкен.

Разом з тим, держсекретар зазначив, що безпекова угода прискорить спільні зусилля для розбудови і нарощення українського оборонно-промислового комплексу. На його переконання, це має допомогти Україні виробляти артилерію, боєприпаси і засоби ППО, а також інші критично важливі види озброєння.

Гарантії безпеки для України: останні новини

Як відомо, Україна вже підписала безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвію.

Раніше керівник Офіса президента України Андрій Єрмак заявив, що майбутня угода між Україною та США має бути не гіршою за меморандум між Америкою та Ізраїлем.

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