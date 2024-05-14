За словами держсекретаря США, західні союзники Києва мають зробити ще один важливий крок - змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

Сполучені Штати наближають Україну до НАТО і згодом введуть її до Альянсу. Про це у Києві заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, західні союзники Києва мають зробити ще один важливий крок - змусити Росію заплатити за відновлення та реконструкцію України.

"Те, що Путін зруйнував, Росія мусить і зобов'язана відновити. Цього потребує міжнародне право. Це те, на що заслуговує український народ. Наш Конгрес дав нам право заарештовувати російські активи у Сполучених Штатах. Ми маємо намір їх використати", - підкреслив дипломат.

Робота США з партнерами по G7

Він також зазначив, що США працюють із партнерами по G7 над тим, щоб заморожені суверенні активи Росії були використані для компенсації збитків, "які продовжує завдавати Путін".

"G7 може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужний сигнал Путіну, що час не на його боці", - акцентував Блінкен.

Шлях України до демократії

Глава держдепу нагадав, що понад три десятиліття український народ відстоює своє право "обрати шлях до демократії, до Європи, до Заходу".

"Саме за цей шлях проголосували мільйони українців з усіх регіонів країни у 1991 році. Саме за нього українці вийшли на Майдан 2004 року, а потім знову 2014-го. І саме тому ви так наполегливо чинили опір повномасштабному вторгненню Путіна. Ваша рішучість написати майбутнє своєї нації – ось чому так багато людей по всьому світу надихаються вашою боротьбою", - сказав Блінкен.

Водночас він зазначив, що Україна має перемогти корупцію раз і назавжди, адже "перемога на полі бою не допустить перетворення України на частину Росії".

Повний доступ України до ринку ЄС

"Україна в особі ЄС отримає повний доступ до одного з найдинамічніших ринків у світі. Сотні мільйонів нових споживачів для ключових експортних товарів, таких як зерно, сталь та екологічно чиста енергія, а також ширший доступ до фінансування, необхідного для відновлення та подальшого розвитку інновацій. Зі свого боку, Європейський Союз отримає вигоду від однієї з найбільш динамічних, кваліфікованих та стійких економік регіону. вже досягла успіху", - підкреслив Блінкен.

Захист України від корупції

"Вісім з десяти українців, як і раніше, вважають, що для еліти існує одне зведення законів, а для всіх інших - інше. А еліти, що вкоренилися, з їхніми інтересами роблять все можливе, щоб загальмувати будь-які реформи. Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військова оборона. І ми знаємо, що це за захист Свободна преса. вам будувати ці демократичні стовпи. І ми продовжуватимемо підтримувати вас, поки ви прискорюєте ці реформи, навіть ті, хто переїхав у результаті російської агресії, повинні мати можливість скористатися своїм правом голосу. тому, що процес голосування буде вільним, справедливим та безпечним", - зазначив держсекретар США.

Боротьба України з РФ

"Іноді ми чуємо, що час на боці Путіна, що населення Росії більше. Про те, що готовність Путіна кинути більше росіян у м'ясорубку і направити більше ресурсів Росії на поневолення України, означають, що Росія не може програти. Насправді Росія вже 20 років Програє битву за контроль над долею України, і Путін помиляється. -Промислову базу, виробляє все більш сучасну зброю, зміцнює свою економіку, зміцнює демократію. Поки йде війна, Росія повертається в минуле.

Вступ України в НАТО - останні новини

Наприкінці квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напророчив Заходу розплату за зраду України. За його словами, затримки у наданні озброєння Україні призводять до серйозних наслідків на фронті.

Також УНІАН повідомляв, що у Зеленського заявили про "чіткі часові рамки" вступу України в НАТО. Зокрема, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Київ пропонує чіткі часові рамки для вступу до Альянсу, а саме - не пізніше липня 2028 року.

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