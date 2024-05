Держсекретар виконав пісню Ніла Янга.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час візиту до Києва зіграв на гітарі в одному з барів столиці.

Відео його виступу опублікувало Associated Press. Блінкен піднявся на сцену та сказав, що знає про те, що зараз дуже важкий час для України. Після цього він заспівав пісню Ніла Янга "Rockin' in the Free World".

"Ваші солдати, ваші громадяни - особливо на північному сході, в Харкові - дуже страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина світу з вами, і вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами", - сказав він.

Візит Блінкена до Києва: що відомо

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що до Києва з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки. Він сказав, що хотів продемонструвати непохитну підтримку країни з боку Вашингтона.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Блінкен сказав, що частина військової допомоги від США вже в Україні, інша - у дорозі, а майбутня буде ще більшою.

Також він розповів, як Україні допоможе майбутня десятирічна безпекова угода, яку вже планують підписати країни.

