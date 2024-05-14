Штати продовжать залишатися Києву відданим партнером, запевнив державний секретар.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обіцяє для України прибуття більших об'ємів допомоги, яка змінить ситуацію на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. "Усі ми захоплюємося вашою надзвичайною стійкістю, вашою витримкою, вашою силою і вашим лідерством. Ми знаємо, що це складний час, але ми також знаємо, що допомога нині в дорозі, деяка вже надійшла, і більше ще надійде. І це змінить ситуацію для боротьби з тривалою російською агресією на полі бою. І ми налаштовані разом з багатьма іншими партнерами України забезпечити, щоб ви добилися успіху на полі бою", - наголосив Блінкен.

Також держсекретар додав, що США разом з партнерами сповнені рішучості, що з часом Україна стоятиме міцно на своїх ногах у військовому, економічному і демократичному плані. За його словами, сильна, успішна, вільна Україна, яка процвітає, буде найкращим можливим вироком для російського диктатора Володимира Путіна.

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Блінкен запевнив, що США наразі є і продовжать залишатися відданим партнером. "Як ви згадали, є низка критичних питань, які стоятимуть перед нами у найближчі місяці. Ми хочемо подбати, разом з багатьма іншими партнерами, щоб зробити ці наступні місяці успішними, справитися з викликами, які стоять перед вами", - сказав Блінкен.

Ентоні Блінкен відвідав Київ - що треба знати

14 травня стало відомо, що державний секретар США прибув у столицю України з неоголошеним візитом. Американський чиновник повідомив, що відвідав Київ, щоб "продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії".

Пізніше він зустрівся із Володимиром Зеленським. Український лідер заявив, що затвердження Штатами рішення про нову допомогу для нашої держави має вирішальне значення, і для українців дуже важливо отримати її якомога швидше.

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