Також Сергій Стерненко подякував своїм прихильникам за минулу акцію, яка пройшла 20 березня, в день народження активіста.

Прихильники активіста Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту під Офісом президента у Києві.

Про це повідомляється на сторінці Стерненка в Facebook.

"Наша наступна зустріч - в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося", - йдеться в повідомленні.

Також Стерненко подякував своїм прихильникам за попередню акцію, яка пройшла 20 березня, в день народження активіста.

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"Дякуємо вам, що ви прийшли у суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція - під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички", - написав він.

Також у Стерненка нагадали вимоги пікетувальників до влади:

звільнення засудженого Сергія Стерненка;

звільнення підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та "інших політв’язнів";

накладення санкцій РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП часів Януковича;

відставка генпрокурора Ірини Венедіктової;

відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На сторінці Стерненка також повідомляється, що затриманому після акції 20 березня ветерану 93 ОМБр Владу Сорду "ми допомагаємо та уважно слідкуємо, своїх не кидають".

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Олександр Топчій