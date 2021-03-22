Прихильники активіста Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту під Офісом президента у Києві.
Про це повідомляється на сторінці Стерненка в Facebook.
"Наша наступна зустріч - в день апеляції. Київ, Банкова, Офіс Президента. Дата буде відома незабаром. Готуймося", - йдеться в повідомленні.
Також Стерненко подякував своїм прихильникам за попередню акцію, яка пройшла 20 березня, в день народження активіста.
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"Дякуємо вам, що ви прийшли у суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція - під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички", - написав він.
Також у Стерненка нагадали вимоги пікетувальників до влади:
- звільнення засудженого Сергія Стерненка;
- звільнення підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та "інших політв’язнів";
- накладення санкцій РНБО на Андрія Портнова, заступника голови АП часів Януковича;
- відставка генпрокурора Ірини Венедіктової;
- відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
На сторінці Стерненка також повідомляється, що затриманому після акції 20 березня ветерану 93 ОМБр Владу Сорду "ми допомагаємо та уважно слідкуємо, своїх не кидають".
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- Акція на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення в день його народження, 20 березня, розпочалась о 19:00.
- Її учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за грат Стерненка та Андрія Антоненка, а також ввести санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники акції палили фаєри і кидали їх в бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни ОП, а також порозливали червону фарбу. У двох центральних дверях Офісу протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
- Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що причетні до заворушень під офісом президента під час акції на підтримку Стерненка понесуть відповідальність за хуліганські дії.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Після затримання під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички. Затриманому повідомили про підозру в хуліганстві з використанням зброї.
- За попередніми оцінками експертів, усунення пошкоджень будівлі Офісу президента коштуватиме приблизно два мільйони гривень.
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Справа Стерненка: що відомо
23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
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