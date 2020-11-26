Священик ПЦУ Михайло Секержинський зняв кліп на пісню «Дорога на Кагарлик», в якій він співає про проблему українського бездоріжжя.
Відеоролик опублікований на його YouTube-каналі.
«Всім моїм дорогим кагарличанам до Дня села і на Свято храму присвячується це привітання», - зазначив він у підписі до відео.
Таким чином священнослужитель вирішив привернути увагу до жахливого стану траси Біляївка - Широка Балка (Т-16-19), яка, за його словами, пов'язує їхнє село з цивілізацією.
Як зазначив священик «Це біда всіх жителів цих громад, які змушені користуватися дорогою, розбивати машини та витрачати дорогоцінний час».
Пісня про бездоріжжя священика: реакція мережі
У коментарях до ролика користувачі підтримали та похвалили автора:
- «Відмінні пісні, виконання, легка іронія та нагальна тематика»;
- «Дай, Боже, щоб сон став бувальщиною», «Дуже дохідливо»;
- «Батюшка, дай Бог вам здоров'я і подальшого оптимізму! Таку проблемну пісеньку ви зуміли зі співчутливо-відстороненою іронією піднести!».
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