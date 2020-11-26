Таким чином священнослужитель вирішив привернути увагу до жахливого стану траси Біляївка - Широка Балка.

Священик ПЦУ Михайло Секержинський зняв кліп на пісню «Дорога на Кагарлик», в якій він співає про проблему українського бездоріжжя.

Відеоролик опублікований на його YouTube-каналі.

«Всім моїм дорогим кагарличанам до Дня села і на Свято храму присвячується це привітання», - зазначив він у підписі до відео.

Таким чином священнослужитель вирішив привернути увагу до жахливого стану траси Біляївка - Широка Балка (Т-16-19), яка, за його словами, пов'язує їхнє село з цивілізацією.

Як зазначив священик «Це біда всіх жителів цих громад, які змушені користуватися дорогою, розбивати машини та витрачати дорогоцінний час».

Пісня про бездоріжжя священика: реакція мережі

У коментарях до ролика користувачі підтримали та похвалили автора:

«Відмінні пісні, виконання, легка іронія та нагальна тематика»;

«Дай, Боже, щоб сон став бувальщиною», «Дуже дохідливо»;

«Батюшка, дай Бог вам здоров'я і подальшого оптимізму! Таку проблемну пісеньку ви зуміли зі співчутливо-відстороненою іронією піднести!».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН