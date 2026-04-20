Тендери без конкуренції: в Івано-Франківській ОВА сформувалась система 'своїх' підрядників

Івано-Франківська обласна військова адміністрація у 2022–2026 роках оголосила закупівель на загальну суму понад 3,09 млрд грн. Але структура цих витрат свідчить про інше: 92,3% закупівель – неконкурентні, тобто здійснені через прямі договори без проведення відкритих торгів.

З поміж оголошених 3655 закупівель частка відмінених та таких, що не відбулись, складає всього 2,5% - 91 процедура. Основна причина низького відсотку відмінених закупівель – 92,3% зі всіх процедур є неконкурентними, адже публікується звіт про вже укладений договір: 10 з 19 структурних підрозділів взагалі не проводили конкурентні закупівлі в досліджуваний період, а послуговувалися виключно укладання прямих договорів з контрагентами. Це – пряма відповідальність голови Івано-Франківської військової адміністрації Світлани Онищук та її першого заступника Віталія Ільчишина.

Прямі договори укладаються за двома основними напрямками – або з суб’єктами господарювання, що є безальтернативними через відсутність конкуренції (розподіл природнього газу, теплопостачання, водопостачання та інші, що мають монопольне становище) або з тими, яких замовник обрав на власний розсуд. Одним з способів не перевищити граничну вартість закупівлі є її поділ на частини з метою уникнення проведення конкурентних процедур.

Такий дисбаланс не є випадковим. Аналіз діяльності трьох підрозділів, що найбільше зловжівають прозорістю – управління культури, департаменту ресурсного забезпечення та департаменту будівництва – показує, що в області сформувалася системна модель обходу конкурентних процедур. Вона базується на трьох ключових механізмах: дробленні закупівель, "підгонці" тендерів під конкретних учасників та маніпуляціях із цінами.

Дроблення закупівель: як уникнути Prozorro, не порушуючи формальних порогів

Одним із найбільш показових прикладів є діяльність управління культури, національностей та релігій. За період 2022–2026 років управління провело закупівлі на 5,7 млн грн для організації релігійних свят. При цьому 2,8 млн грн – майже половина всього бюджету – було сплачено одному підприємцю, ФОП Галасу Івану Омеляновичу, виключно через прямі договори. Зважаючи на обсяг фінансування, Іван Омельянович, може вважатися позаштатним відокремленим структурним підрозділом Івано-Франківської ОВА з питань організації та проведення релігійних зібрань.

Механізм, який використовується, – класичний для обходу законодавства: поділ одного предмета закупівлі на кілька частин, кожна з яких не перевищує 100 тис. грн – граничну суму, після якої обов’язковими стають конкурентні процедури.

Показовим є епізод від 9 грудня 2025 року. В системі Prozorro протягом 20 хвилин було оприлюднено чотири закупівлі:

08:59 – оренда LED-екранів на 70 000 грн

09:04 – оренда звукового обладнання на 50 000 грн

09:15 – оренда модульних споруд на 99 990 грн

09:21 – оренда сцени на 80 000 грн

Загальна сума – 300 000 грн. Усі закупівлі стосуються одного заходу. Фактично йдеться про єдиний комплекс послуг – технічне забезпечення події. Однак він штучно розділений на частини, щоб уникнути проведення тендеру. Під час публікації договорів в 3-х з 4-х перелічених закупівель порушено порядок визначення предмету закупівлі шляхом використання неправильних кодів ДК. Так, послуги з оренди LED- екранів опубліковано з кодом ДК 32320000-2 "Телевізійне й аудіовізуальне обладнання" як для купівлі телевізора, послуги з оренди модульних споруд - опубліковано з кодом ДК 44200000-2 "Конструкційні вироби" як для купівлі будівельних конструкцій або їх частин, а не оренди. Таким чином, всі послуги є частиною одного цілого і утворюють комплекс послуг (який і придбавав замовник), та має визначатись за кодом ДК 79950000-8 – "Послуги з організації виставок, ярмарок і конгресів. З огляду на те, що перелічені процедури проводились не як конкурентні, поділ предмета закупівель та застосування різних кодів ДК для однієї і тієї ж послуги фактично здійснюється виключно з метою ускладнити пошук таких закупівель контролюючим органам під час використання ними фільтру пошуку – код ДК для закупівель "що дробляться".

Ще більш показовим є кейс від 19 вересня 2025 року, де аналогічний набір послуг розділено вже на шість закупівель на загальну суму 243 тис. грн. При цьому окремо закуповуються навіть мікрофони та "частини до аудіообладнання", що фактично є складовими одного процесу. Окрему увагу привертає використання різних кодів ДК для ідентичних послуг. Наприклад, оренда LED-екранів оформлюється як закупівля телевізійного обладнання, а модульні конструкції – як будівельні вироби. Це дозволяє приховати факт того, що всі закупівлі є частиною одного предмета. Ключовий індикатор умисності – у випадках, коли закупівля не потребує дроблення, замовник використовує правильні коди. Коли ж закупівля ділиться – застосовуються некоректні класифікатори.

Загалом у цьому підрозділі зафіксовано порушення більш ніж на 2,5 млн грн, або половину витрачених коштів.

"Свій" перевізник: як один підрядник отримує десятки договорів через різні схеми

Департамент ресурсного забезпечення та управління майном демонструє іншу модель – концентрацію закупівель навколо одного виконавця. Йдеться про Богдана Петріва, який працює одночасно як ФОП і як приватне підприємство. Це дозволяє формально розділяти участь у закупівлях, хоча фактично кошти надходять на один рахунок. Так, прямі договори (64 шт.) протягом 2024-2026 років укладені з суб’єктом господарювання, зареєстрованим в електронній системі закупівель як "ПП Петрів Б.М". Договори, укладені за результатом конкурентних процедур закупівель протягом 2025-2026 років з суб’єктом господарювання, зареєстрованим в електронній системі закупівель як "ФОП ПЕТРІВ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ". В разі перевірки контролюючими органами і необхідності розірвати незаконний договір – буде розриватись договір з ПП Петрів Б.М ніби як з іншою особою, а договір з ФОП ПЕТРІВ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ продовжуватиме діяти.

У 2024 році департамент уклав із ним 54 прямі договори, кожен вартістю до 100 тис. грн. Загальна сума – 2,7 млн грн. У 2025 році схема ускладнюється: замовник починає проводити відкриті торги, але встановлює такі технічні вимоги, які обмежують участь інших компаній.

Наприклад, у тендерній документації вимагається наявність автобусів із точно визначеною кількістю місць – "рівно 60" або "рівно 53". Це створює ситуацію, коли більшість потенційних учасників не можуть відповідати умовам. Водночас підрядник, який подає транспорт із 63 або 67 місцями, все одно визнається переможцем – попри формальну невідповідність вимогам.

У 2025 році укладається низка договорів:

2,3 млн грн – перевезення на 50 тис. км

772,8 тис. грн – додаткові обсяги

4,6 млн грн – новий контракт

3,22 млн грн – ще одна закупівля

Паралельно з цим департамент продовжує укладати прямі договори з тим самим виконавцем. Особливо показовим є договір від 30 березня 2026 року на 99 990 грн за маршрутом Івано-Франківськ – Десна – Івано-Франківськ. Він укладений у період дії великого контракту від 2 лютого 2026 року на 7,35 млн грн на ті ж самі послуги. Це створює ризик подвійної оплати. Додатково виявлено ознаки завищення обсягів: заявлена відстань у 1818 км для цього маршруту не відповідає реальним показникам.

Загалом у 2024–2026 роках із Петрівим укладено договорів на 19,4 млн грн, із яких сплачено близько 16,5 млн грн. Цікава деталь – згідно з умовами поточного договору від 02.02.2026 № 16 передбачено використання двох екскурсійних автобусів на 60+чоловік) - VDL AXIAL 70-II з номером BC6503PX на 63 місця та VDL JONCKHEERE SHD-140 з номером AT9135IA на 67 місць. Обидва автобуси мають надавати послуги до кінця серпня, при цьому в березні на сайті "Авто.ріа" вони були виставлені на продаж (посилання тут і тут).

Будівництво: як один підрядник отримує мільярдні контракти без конкуренції

Але найцікавішим для антикорупційних органів та найбільшим за фінансовими обсягами є департамент розвитку громад та територій, який за 2022–2026 роки провів закупівлі на 1,835 млрд грн.

Аналіз показує, що всі великі проєкти вартістю понад 15 млн грн отримує одна компанія – ТОВ "Промбудсервіс-Косів".

Серед них:

договір від 14.11.2023 – 15,4 млн грн

договір від 21.12.2023 – 30,6 млн грн

договір від 21.07.2025 – 1,185 млрд грн

У всіх цих випадках тендерна документація має ідентичну структуру та набір вимог. Серед них – обов’язкова наявність конкретної техніки (автогрейдер, автокран, самоскид), наявність працівників строго визначених спеціальностей, сертифікат ISO 45001 із конкретними параметрами та підтвердження аналогічного досвіду через повний пакет документів.

Ці вимоги суттєво обмежують коло потенційних учасників. Результат – у тендерах бере участь лише одна компанія, аукціон не відбувається, і договір укладається практично за стартовою ціною. Показовий факт у закупівлі на 1,185 млрд грн переможець запропонував ціну лише на 0,3% нижчу за очікувану. Мова йде про нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я КНП "Обласна клінічна лікарня Івано – Франківської обласної ради". Договір з компанією був укладений 21 липня 2021 року, а 29 липня перший заступник голови обласної адміністрації Віталій Ільчишин особисто презентував цей проєкт на комісії облради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Окрему увагу привертає кошторисна частина цього контракту. Аналіз показує, що однакові матеріали в різних частинах об’єкта мають різну вартість:

дюбелі: 22 грн і 1882 грн за 100 штук (різниця понад 8400%)

балансувальні дошки: 9 376 грн і 1 165 536 грн (різниця у 120 разів)

радіатори: різниця до 40%

обладнання: різниця понад 30%

Загальна потенційна переплата лише за частиною позицій – близько 4,8 млн грн. При цьому значна частина обладнання взагалі не має чіткої ідентифікації (без бренду, моделі чи технічних характеристик), що унеможливлює перевірку ринкових цін.

Вже у грудні цього року експерти платформи Dozorro виявили переплати по цьому проєкту на понад 72 млн грн - це 18% від вартості будматеріалів. При цьому команія, яка виграла конкурс вже є фігурантом кримінальної справи щодо розкрадання коштів з бюджету області. Так, головним слідчим управлінням Нацполіції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021091010000470 від 10.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП "Івано-Франківської обласної ради "БУДІНВЕСТ", яке є розпорядником коштів обласного бюджету та замовником робіт у сфері будівництва (роботи із капітального та поточного ремонту об`єктів соціальної інфраструктури), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, у порушення законодавства у галузі будівництва та Закону України "Про публічні закупівлі" причетні до розкрадання коштів обласного бюджету.

Загалом у 2023–2026 роках ТОВ "Промбудсервіс-Косів" взяло участь у 24 процедурах закупівель в Івано-Франківській області та за результатами всіх було визначене переможцем. З компанією укладено договори на виконання робіт на різних об’єктах. У межах кожного тендеру учасник мав підтвердити наявність техніки, обладнання та кваліфікованих працівників. Відповідні довідки компанія надавала у всіх випадках. Водночас аналіз документів свідчить: у всіх 24 закупівлях фігурують одні й ті самі працівники та однаковий перелік техніки. При цьому строки виконання робіт за договорами збігаються. Згідно з поданими даними, працівники мали б одночасно працювати на 7–9 об’єктах, а техніка – постійно переміщуватися між ними. Навіть у межах однієї області це суперечить нормам робочого часу та ставить під сумнів реальність виконання таких робіт. Окрім того, логістика техніки мала б суттєво вплинути на кошториси, чого в документації не відображено.

Це може свідчити про використання формального пакета документів для участі в торгах без фактичного наміру залучати заявлені ресурси. Зокрема, на об’єктах Департаменту розвитку громад та територій Івано-Франківської ОДА роботи могли виконуватись із використанням невизначеної техніки та працівників із непідтвердженою кваліфікацією. Водночас вимоги до наявності техніки та персоналу були чітко прописані в тендерній документації й не є формальними. Надання недостовірної інформації з метою перемоги в торгах може свідчити про введення замовника в оману.

Системна модель замість окремих порушень

Три різні підрозділи демонструють три різні інструменти: управління культури – дроблення закупівель, департамент ресурсного забезпечення – робота з одним підрядником через різні схеми, департамент будівництва – концентрація великих контрактів через обмеження конкуренції. Але всі ці механізми ведуть до одного результату – мінімізації конкуренції. Результатом є те, що 92,3% зі всіх процедур є неконкурентними. Фактично система публічних закупівель у регіоні функціонує у двох паралельних площинах:формальній – із Prozorro та звітністю та фактичній – із ручним управлінням підрядниками. При загальному обсязі закупівель понад 3 млрд грн це створює значні ризики неефективного використання бюджетних коштів і потенційних зловживань.

Тетяна Стежар