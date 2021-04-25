Тягар "корони". Як не платити за лікування тричі

Мало того, що пацієнти з коронавірусом зараз часто не мають можливості потрапити у лікарню, іноді їм доводиться купувати ліки, які не потрібні, або взагалі… не лікують. І переплачувати за «безоплатну» меддопомогу тричі. Скільки зайвих грошей нас змушують витрачати?

Киянка Валентина Шеян зіткнулася з байдужістю медичної системи, яка, за даними чиновників, ледь-ледь, але справляється з навалою пацієнтів з COVID-19. Пані Валентину у ковідному відділенні однієї зі столичних лікарень шокували заявою: «У нас немає кисню і місць немає». І це було сказано людині, яка задихалася. Шість годин вона просиділа у приймальному відділенні після доставки «швидкою» із сатурацією 70.

«Коли температура піднімалась, два рази мені раз дали парацетамол, і раз вкололи анальгін. А надалі сказали: якщо у вас буде температура, треба купити анальгін. І вони тоді вже кололи ті, що я купила», - розповідає Валентина Шеян ТСН.Тижню.

Так само – якщо у вас тиск чи голова болить – треба було купляти ліки самому. Навіть… термометр. «Всіх змушували мати свій. У однієї пацієнтки не було, то їй дали поміряти раз чи два температуру», - розповідає пані Валентина.

Невже у столичній лікарні немає чим поміряти і збити температуру ковідному пацієнту?

Інша киянка – Марина Барба, перехворіла на коронавірус вдруге. І зізнається ТСН.Тижню, що панічно купувала все, що приписували лікарі.

«Я була з переляку купила, коли мені сімейна лікарка написала, що мені обов’язково треба приймати якийсь противірусний препарат», - каже вона.

А також вітаміни – С, Д і Цинк. Протизапальні. Протиалергійні – так, про всяк випадок. Той рецепт показала іншому лікарю і почула: «Це тобі не допоможе. Це просто викинуті гроші».

П’ять днів у лікарні дівчині кололи в живіт препарат для розрідження крові. Вдома – мала приймати пігулки.

«Один препарат коштує 800 гривень – це найдешевше. В пачці 28 таблеток, а я випила 10. Просто лишилися, тепер лежать в аптечці», - розповідає ТСН.Тижню Марина Барба.

Загалом на лікування пішла кругленька сума. ТСН.Тиждень запитав в ізраїльського лікаря-реаніматолога Бориса Бриля, чи потрібні були ці всі ліки. Та він взагалі дивується, що із сатурацією 95 Марину госпіталізували.

«Ну, а смисл? А в лікарні є внутрішньолікарняні інфекції. Немає причин для госпіталізації людини з легкою формою – якщо ми говоримо про сатурацію вище 94, якщо ми говоримо про стабільність свідомості», - розповів він ТСН.Тижню.

А противірусні та інтерферони – це взагалі міф. До того ж, недешевий.

В переліку непотрібного і пробіотики, імуноглобуліни та імуностимулятори. Не треба ніяких протиалергійних, особливо для профілактики. Абсолютно безглуздими ізраїльська медицина вважає вітаміни та бади.

Глянувши на реальні рецепти українських пацієнтів, які ТСН.Тиждень показав лікарю, Борис Бриль зазначає: «Купа незрозумілих препаратів, які взагалі не пов’язані з ковідом». Деякі взагалі зі списку фуфломіцинів. Зокрема, «таурин», «бояришнік», «трава пустинника» - викликають у лікаря сміх. «Це якісь речі, які до доказовості не мають жодного стосунку», - каже він.

Та особливо його обурило призначення антибіотиків - аналізи ніяк до такого рішення не вели.

Для початку, каже лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова, крім жарознижувальних і чаю вам нічого не потрібно.

«Якщо ви бачите список з восьми-десяти, п’яти, навіть чотирьох медичних препаратів – вас це повинно здивувати. Ви повинні ставити питання – що є що», - розповідає вона ТСН.Тижню.

Ще одним дороговартісним та непотрібним є комп’ютерна томографія легень. «Попри те, який процент ураження ми побачимо на КТ, наші клінічні рішення будуть ґрунтуватися на сатурації в першу чергу. Саме тому КТ не має особливого сенсу», - розповідає Катерина Булавінова.

Стаціонарне лікування коронавірусу входить до 30 так званих безкоштовних пакетів держави.

«На стаціонарному етапі уся медична допомога, включаючи лікарські засоби, витратні матеріали, надається безоплатно. Держава вже заплатила», - розповідає ТСН.Тижню т.в.о. голови Нацслужби здоров’я України Андрій Віленський.

На одного пацієнта з ковідом виділяють, в середньому, 45 тисяч гривень. І якщо за лікування ви сплатили з власної кишені, можете розраховувати на компенсацію. «Одна з львівських лікарень повернула 30 тисяч гривень пацієнту», - каже Андрій Віленський.

Головний доказ – це чеки з аптек. Їх не викидайте, кажуть в НСЗУ. А ще там не розуміють, чому лікарні накопичують на рахунках ковідні гроші і беруть їх з пацієнтів. На початок 2021 року медзаклади, які уклали договори зі службою, не використали близько 17 мільярдів гривень. Скласти скаргу чи терміново дістати ліки допомагають «Пацієнти України».

«Ми допомагаємо, щоб з однієї лікарні передали ліки на іншу лікарню. Це реально? - Це абсолютно реально і це працюючий механізм», - розповідає ТСН.Тижню виконавчий директор БФ «Пацієнти України» Інна Іваненко.

Наразі в НСЗУ планують запровадити штрафи для тих медзакладів, які не дотримується договору і вимагають грошей з пацієнтів. Самі пацієнти, тобто ми з вами, маємо пам’ятати про свої права. І не платити тричі. Один раз з податків, другий - у кишеню лікарю. І третій - на непотрібні, або взагалі фейкові ліки.

Ірина Коваленко, Костянтин Слюсар

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