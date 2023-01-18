Всі пасажири та троє членів екіпажу загинули.

У Державній службі надзвичайних ситуацій розкрили деталі авіакатастрофи гвинтокрила, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ. Разом з міністром Денисом Монастирським загинули ще п'ятеро його колег.

За даними ДСНС, 18 січня о 08:20 у Броварах Київської області внаслідок падіння вертольота ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі дитячого садочку із загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано.

"На борту перебувало 9 людей: 6 осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члени екіпажу ДСНС. Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 11 годину загинуло 15 людей, з них 3 дитини", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, травмовано 25 осіб (з них 15 дорослих та 10 дітей), яких госпіталізовано до лікарень. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Загибель керівництва МВС: головні новини

Вранці 18 січня гелікоптер ДСНС упав на території дитячого садка в Броварах. Повідомлялося, що серед постраждалих є як дорослі, так і діти.

Згодом з'ясувалося, що на борту перебувало керівництво МВС, зокрема – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. За словами представника ОП, гелікоптер прямував в одну з гарячих точок, де тривають бойові дії.

Правоохоронці розглядають всі можливі версії авіакатастрофи у Броварах. Проте про причини падіння гелікоптера говорити зарано.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування обставин падіння гелікоптера у Броварах.

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