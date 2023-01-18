На кадрах видно, що гелікоптер летів в умовах туману.

У мережі з'явилися кадри польоту, ймовірно, гелікоптера Super Puma, який впав у Броварах. На його борту перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

На кадрах, опублікованих низкою українських Телеграм-каналів, видно, що гелікоптер летів в умовах туману і наближався до міської смуги.

Зазначається, що ці кадри було знято за кілька хвилин до того, як гвинтокрил ДСНС впав посеред Броварів поблизу дитячого садочка.

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Загибель керівництва МВС: що відомо

Вранці в середу, 18 січня 2023 року, жителі Броварів Київської області повідомили про вибух у місті, а потім почалася масштабна пожежа поблизу дитячого садка. Про подію повідомила низка місцевих Телеграм-каналів і опублікувала відео з місця події.

Пізніше в ОП заявили, що на об'єкт соціальної інфраструктури на Київщині впав літальний апарат.

За кілька годин очільник Нацполіції Ігор Клименко оголосив, що внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. На борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а також його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович.

За даними очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, кількість жертв авіакатастрофи зросла. Станом на 10.30 - 18 загиблих, у тому числі 3 дітей.

Відомо про 29 поранених, серед яких - 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

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