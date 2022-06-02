У КМДА нагадали, що в нічний час заборонена робота розважальних закладів.

Влада Києва посилить контроль за дотриманням комендантської години, який ввели на період воєнного стану. У столиці та області комендантська година триває щоночі з 23:00 до 05:00.

Про це повідомили в Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, рішення київської влади стосується нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена.

При цьому в КМДА нагадали, що час комендантської години по місту може пересуватися тільки транспорт за спеціальними перепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі з 23: 00 до 05: 00. Громадський транспорт працює: метрополітен – з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30.

Як раніше повідомляв УНІАН, Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявив, що правоохоронні органи будуть ретельнішими стежити за дотриманням комендантської години в Київській області. За його словами, в області досі діють диверсійні групи, тому ймовірні загрози провокацій.

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