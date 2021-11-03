Протестувальники перекрили дев'ять вулиць.

У Києві на площі біля Верховної Ради проходить марш за права або так званий марш "антивакцинаторів". Вони перекрили весь урядовий квартал, щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли.

Як передає Українська правда, попри дощ, до стін парламенту прийшло кілька сотень людей, але люди ще підтягуються. Акція розпочалася о 8 ранку.

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Основні вимоги - скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та права людей.

Підтримку акції висловила екс-нардепка Надія Савченко, яку кілька тижнів тому затримали в аеропорту з фальшивим ковід-паспортом.

"Нехай депутати йдуть своїми ніжками під дощем. Нехай депутати мокнуть, ми діємо", – кажуть мітингувальники, передає Сегодня.

Протестувальники перекрили дев'ять вулиць:

вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")

пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів),

перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний,

перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний"),

перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська,

перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка,

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська,

перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька,

вул. Паркова, 35.

Протестувальники відмовляються давати коментарі представникам ЗМІ, оскільки, на їхню думку, журналісти займаються пропагандою вакцинації. Вони вимагають відміни карантинних обмежень та "примусової" вакцинації.

Зазначимо, за даними МОЗ, найкращий спосіб захиститися від коронавірусу – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 682 тис. 752 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 596 тис. 587. Загалом проведено 18 млн 279 тис. 337 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко