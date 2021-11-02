В столичних ТРЦ зобов’язані перевіряти ковідні документи у кожного відвідувача.

З 1 листопада у Києві почали діяти правила "червоної зони" карантинних обмежень.

Журналісти вирішили перевірити, чи дотримуються запроваджених правил у столичних ТРЦ. Про йдеться у сюжеті 2+2.

Згідно зобмеженнями в транспорті перевіряти документи мають вибірково, то в ТРЦ зобов’язані перевіряти у кожного відвідувача. Журналісти вирушили до одного з столичних торгових центрів, щоб на власному досвіді випробувати нову систему.

На практиці виявилось, що журналісти безперешкодно потрапили до приміщення ТРЦ і документи у них ніхто не перевіряв. Коли ж вони зайшли вже з камерою, то охоронець заявив, що він лише один, і має перевіряти документи лише у продавців. Тільки після того, як знімальна група викликала поліцію на місце, охоронець таки вирішив поцікавитись наявністю відповідних ковідних документів у них.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада столиця запровадила суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної" зони.

28 жовтня на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про запровадження з 1 листопада у Києві "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Автор: Олег Давигора