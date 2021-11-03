За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 23 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1406 дітей та 421 медпрацівник.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5935 осіб; зафіксовано 720 летальних випадків; одужали 11 937 осіб.

Крім цього, за добу проведено тестувань – 157 503 (зокрема методом ПЛР – 73 461, методом ІФА – 21 106); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 936.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 979 086 осіб;

одужало – 2 466 674 особи;

летальних випадків – 69 447;

проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2024 випадки;

Вінницька область – 633 випадки;

Волинська область – 679 випадків;

Дніпропетровська область – 1935 випадків;

Донецька область – 1077 випадків;

Житомирська область – 660 випадків;

Закарпатська область – 330 випадків;

Запорізька область – 1558 випадків;

Івано-Франківська область – 486 випадків;

Київська область – 934 випадки;

Кіровоградська область – 119 випадків;

Луганська область – 569 випадків;

Львівська область – 1178 випадків;

Миколаївська область – 725 випадків;

Одеська область – 1858 випадків;

Полтавська область – 1127 випадків;

Рівненська область – 975 випадків;

Сумська область – 1156 випадків;

Тернопільська область – 623 випадки;

Харківська область – 1374 випадки;

Херсонська область – 600 випадків;

Хмельницька область – 1084 випадки;

Черкаська область – 882 випадки;

Чернівецька область – 543 випадки;

Чернігівська область – 264 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За весь період вакцинальної кампанії в Україні проведено понад 18 мільйонів щеплень. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, вчора 310 тис. 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 тис. 100 людей, повністю імунізовані - 81 тис. 339.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 682 тис. 752 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 596 тис. 587. Загалом проведено 18 млн 279 тис. 337 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова