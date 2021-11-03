В Україні за добу виявили 23 393 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1406 дітей та 421 медпрацівник.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 5935 осіб; зафіксовано 720 летальних випадків; одужали 11 937 осіб.
Крім цього, за добу проведено тестувань – 157 503 (зокрема методом ПЛР – 73 461, методом ІФА – 21 106); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 62 936.
Читайте такожУ Польщі тестують українську вакцину від COVID
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 979 086 осіб;
- одужало – 2 466 674 особи;
- летальних випадків – 69 447;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) і Харківській (1374) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2024 випадки;
Вінницька область – 633 випадки;
Волинська область – 679 випадків;
Дніпропетровська область – 1935 випадків;
Донецька область – 1077 випадків;
Житомирська область – 660 випадків;
Закарпатська область – 330 випадків;
Запорізька область – 1558 випадків;
Івано-Франківська область – 486 випадків;
Київська область – 934 випадки;
Кіровоградська область – 119 випадків;
Луганська область – 569 випадків;
Львівська область – 1178 випадків;
Миколаївська область – 725 випадків;
Одеська область – 1858 випадків;
Полтавська область – 1127 випадків;
Рівненська область – 975 випадків;
Сумська область – 1156 випадків;
Тернопільська область – 623 випадки;
Харківська область – 1374 випадки;
Херсонська область – 600 випадків;
Хмельницька область – 1084 випадки;
Черкаська область – 882 випадки;
Чернівецька область – 543 випадки;
Чернігівська область – 264 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
За весь період вакцинальної кампанії в Україні проведено понад 18 мільйонів щеплень. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, вчора 310 тис. 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 тис. 100 людей, повністю імунізовані - 81 тис. 339.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 млн 682 тис. 752 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 596 тис. 587. Загалом проведено 18 млн 279 тис. 337 щеплень.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.