З понеділка столиця переходить до "червоної" зони карантину.

У Києві, який незабаром житиме в умовах "червоної" зони карантину, зміняться правила користування громадським транспортом - їздити зможуть не всі. Скористатися послугами зможуть лише вакциновані або ті, що перехворіли на коронавірус пасажири, або власники негативного тесту.

Як розповіли сайту "Сьогодні" у КМДА, перевіряти ці документи перед входом в метро не будуть, щоб не створювати стовпотворіння. У підземці розмістять відповідні оголошення, а порушників обіцяють штрафувати.

"Перевіряти документи правоохоронці зможуть відразу за турнікетами, на пероні станції, у вагонах метро", - роз'яснили в міськадміністрації.

Аналогічно буде працювати весь наземний транспорт. Там перевірки поліції також будуть вибірковимий проводитимуть їх прямо в салоні.

Читайте такожЛьвів посилює карантин: як їздитиме транспорт і куди не пустять без COVID-сертифікатів

"Якщо людина зробила тільки першу вакцинацію, то вона теж може спокійно користуватися транспортом, пред'явивши в разі перевірки "жовтий сертифікат", - уточнюють в КМДА.

Штраф за порушення правил проїзду становитиме від 17 до 34 тисяч гривень і не стосуватиметься пасажирів, яким не виповнилося 18 років. Водія ж можуть оштрафувати за те, що він набере переповнений салон пасажирів.

"Червона" зона в Києві

28 жовтня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС стало відомо, що з 1 листопада у Києві вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Автор: Юрій Годован