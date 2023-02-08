Правоохоронці розповіли, як евакуювали сім'ю з міста.

У місті Вугледар Донецької обасті наразі залишилася лише одна дитина.

Про це повідомляється на сторінці поліції Донецької області у соціальній мережі Facebook. У вівторок, 7 лютого, правоохоронці вивезли з міста родину з двома дітьми. Вони відзначають, що зараз російські загарбницькі війська кидають усі сили, щоб захопити Вугледар.

Сім'ю вмовили виїхати раніше, однак вони попросили декілька днів на збори. Через загострення ситуації ці кілька днів перейшли у тижні. Сім'я з двох дорослих та дітей семи і десяти років проживала у підвалі багатоповерхівки, яка знаходиться на околиці з боку окупованої Павлівки.

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"В цьому районі вже частково були росіяни. Поліцейські дісталися адреси, однак через невщухаючі обстріли, родина не чула стуків. На допомогу прийшов собака, саме він почав гавкати і члени сім’ї, нарешті, почули поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці підігнали транспорт, одягли дітей в спеціальні бронежилети й шоломи та разом з батьками і собакою швидко доправили до Курахового. Зараз вони вже знаходятся у родичів в Дніпропетровській області.

Евакуація цивільних

Декілька днів тому мер Слов'янська Вадим Лях заявив, що жителі міста мають бути готовими до можливої евакуації у безпечне місце.

У січні відбулася наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона у Львівську область. Довелося залучити 26 карет швидкої медичної допомоги.

Нещадавно повідомлялося про смерть 6-річної дитини у Авдіївці від серцевого нападу. Волонтер розповів, що її родина відмовлялася від евакуації.

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