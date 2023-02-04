Зараз ситуація у Словʼянську стабільна.

Мер Слов'янська Донецької області Вадим Лях заявив, що жителі міста мають бути готовими до можливої евакуації у безпечне місце. Це питання може стати актуальним у разі наближення лінії фронту.

Як він зазначив в ефірі телеканалу FREEДОМ, зараз російські окупаційні війська ведуть обстріли Слов’янська, Краматорська, Дружківки з невеликої відстані. Це ускладнює можливість відслідковування ракет і становить серйозну небезпеку саме для цивільного населення.

Лях наголосив, що наразі ситуація в Словʼянську стабільна. У місті є світло, газ та вода.

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"Однак сьогодні ми бачимо, що лінія фронту повільно, але наближається. Це несе небезпеку для всіх міст, які знаходяться поруч. Чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів", – додав Лях.

Ситуація на Донеччині

Українські військові продовжують завдавати втрат ворожій армії на Донецькому напрямку. Там знищено понад півтора десятка російських танків, бойові машини піхоти, артилерійські системи та щонайменше до двох батальйонів ворожої піхоти.

Водночас у тимчасово окупованому Донецьку серед російських загарбників значно зросла кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції. Ситуація може бути пов'язана з порушенням санітарних норм.

А ось на напрямку Авдіївки Донецької області спостерігається "напружене затишшя". Російські окупанти готуються провести повну ротацію так званих "мобіків" на регулярні війська армії РФ.

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