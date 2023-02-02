Українські воїни захопили десятьох супротивників, які займалися грабежами в містах під Києвом.

В районі Вугледара помічена горезвісна 155-та бригада морської піхоти РФ, яка займалася мародерством та іншими безчинствами в Бучі та Ірпені під час окупації міст минулої весни. Десятеро окупантів з цього підрозділу потрапили в полон ЗСУ.

Такою інформацією під час онлайн-брифінгу в Military Media Center поділився начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський. Він заявив: "155-та бригада у нас відома за київським напрямком, коли штурмували місто Київ [у лютому та березні 2022 року]. Вони заходили в Ірпінь та Бучу. "Прославилися" ці бійці тим, що вони мародерствували і творили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі".

За словами Дмитрашківського, морпіхи зі 155-ї бригади знову з'явилися на фронті в листопаді 2022 року. Підрозділ перекинули на Донецький напрямок, де його знову розгромили. Після другого відновлення окупантів відправили в район Вугледара, де вони зараз і знаходяться. Саме там десятеро рашистів зі 155-ї бригади потрапили в полон ЗСУ.

Відео дня

Ситуація під Вугледаром: основна інформація

Місто знаходиться на лінії фронту, тому в його районі йдуть активні бойові дії. Це підтверджують зведення Генштабу з інформацією про наступи окупантів.

Як відзначила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, запеклі бої тривають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. В останнє входить Вугледар.

Голова Вугледарської військової адміністрації Максим Вербовський розповів, що рашисти дев'яту добу поспіль ведуть інтенсивний обстріл міста. На території населеного пункту немає жодного будинку без пошкоджень.

За словами Дмитрашківського, в район Вугледара привезли поліцейський підрозділ "СОБР" з Росії. Його ціль — придушувати бунти серед окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: