Відповідне рішення прийняли на засіданні собору.

Українська Православна Церква заявила про повну самостійність та незалежність від Російської Православної церкви. Відповідне рішення прийняв Собор.

Про це повідомив на сторінці УПЦ у Facebook.

"Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не убий!" та висловлює співчуття всім, хто постраждав у війні". - йдеться в повідомленні.

При цьому, представники УПЦ попросили російську владу не припиняти переговорний процес і продовжити пошук сильного і розумного слова, щоб зупинити війну в Україні.

"Висловлюємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні. Собор прийняв відповідні доповнення та зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви", - вказали в Церкві.

Крім того, представники УПЦ затвердили постанову соборів єпископів Української Православної Церкви та рішення священних синодів Української Православної Церкви, засідання яких відбулися після останнього Собору Української Православної Церкви (8 липня 2011 року). Собор схвалює діяльність управління справами та Синодальних установ Української Православної Церкви.

Також обговорювалися питання про відновлення миру в Українській Православній Церкві.

Як раніше повідомляв УНІАН, священики Української Православної церкви вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти Патріарха Кирила.

Народні депутати пропонують ввести санкції проти керівника Російської Православної церкви Патріарха Кирила і ще трьох представників цієї церкви.

Тим часом Ватикан скасував зустріч Папи Римського з Московським патріархом, яка планувалася на Червень в Єрусалимі.

4 травня міський голова Конотопа в Сумській області Артем Семеніхін заборонив діяльність УПЦ МП на території Конотопської міської громади. У свою чергу 6 травня Броварська міська рада призупинила діяльність УПЦ МП на території громади.

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