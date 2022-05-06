Заборона діятиме протягом всього періоду воєнного стану.

Броварська міська рада призупинила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території громади.

Як повідомив у Telegram міський голова Броварів Ігор Сапожко, відповідне рішення було ухвалено на сесії Броварської міськради.

"Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковних громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення ходи, зборів, мітингів та всіх інших масових заходів", - пояснив він.

За словами Сапожка, заборона діятиме протягом всього періоду воєнного стану.

Як повідомляв УНІАН, більше половини українців підтримують заборону в державі діяльності УПЦ МП. Як свідчать дані проведеного на початку квітня дослідження соціологічної групи "Рейтинг", половина опитаних (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України. Заборону підтримують дві третини опитаних жителів заходу і лише 29% – сходу.

Крім того, зростає підтримка ідеї розриву зв’язків УПЦ МП з Російською православною церквою. За це висловилися 74% опитаних (на початку березня – 63%).

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