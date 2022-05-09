В Донецькій області російські окупаційні війська повністю знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату.
Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко у Facebook.
"Прицільним ударом росіяни повністю знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату. Руїна і смерть це єдине, що несе "русский мир", навіть тим, хто його чекав", - зазначив він.
Нагадаємо, в УПЦ МП вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти Патріарха Кирила.