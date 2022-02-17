За даними ЗМІ, на тлі загрози повномасштабного нападу Росії Ілля Кива утік до Іспанії.

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива після того, як утік до Іспанії на тлі загрози повномасштабного наступу Росії, заявив, що "зробить усе, щоб країна відродилась".

Про це він написав у Telegram.

Скандальний депутат раптом згадав, що він – громадянин України, водночас заявив, що "любить і поважає Росію".

"Я люблю і поважаю Росію, проте я громадянин України та українець за національністю! Я народився і мої діти народилися на цій землі, у ній лежать мої предки, настане час – і я ляжу поруч з ними", - висловився нардеп.

Кива відповів, що його завдання, мовляв, "врятувати Україну від розграбування", і вчергове, услід за російською пропагандою, згадав про "нацистів" в Україні.

"Я – патріот, і зроблю все, щоб країна відродилась й здобула минулу славу і повагу", - написав одіозний політик.

Перебуваючи в Іспанії, Кива зазначив, що "порятунок України" бачить "у братському союзі з Росією": "…і це той шлях, який я обрав свідомо".

За даними Української правди, низка нардепів та бізнесменів покинули межі країни напередодні анонсованої у західній пресі дати нібито нападу Росії. Серед них – члени ОПЗЖ.

Депутати "Опозиційної платформи – За життя" з проросійськими політичними поглядами обрали місцем перечікування загрози з боку РФ у західних країнах. Зокрема Ілля Кива, який полетів до Іспанії.

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, коментуючи дані ЗМІ, відповів, що про втечу не йдеться: "Вирішили втекти? Не втекли, а з особистих питань поїхали".

Загроза нападу Росії

Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалась, зокрема, розслідуванням падіння МН17, стверджують про рух військ РФ до кордону України.

Як писав УНІАН, 11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

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