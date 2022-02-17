Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива після того, як утік до Іспанії на тлі загрози повномасштабного наступу Росії, заявив, що "зробить усе, щоб країна відродилась".
Про це він написав у Telegram.
Скандальний депутат раптом згадав, що він – громадянин України, водночас заявив, що "любить і поважає Росію".
"Я люблю і поважаю Росію, проте я громадянин України та українець за національністю! Я народився і мої діти народилися на цій землі, у ній лежать мої предки, настане час – і я ляжу поруч з ними", - висловився нардеп.
Кива відповів, що його завдання, мовляв, "врятувати Україну від розграбування", і вчергове, услід за російською пропагандою, згадав про "нацистів" в Україні.
"Я – патріот, і зроблю все, щоб країна відродилась й здобула минулу славу і повагу", - написав одіозний політик.
Перебуваючи в Іспанії, Кива зазначив, що "порятунок України" бачить "у братському союзі з Росією": "…і це той шлях, який я обрав свідомо".
За даними Української правди, низка нардепів та бізнесменів покинули межі країни напередодні анонсованої у західній пресі дати нібито нападу Росії. Серед них – члени ОПЗЖ.
Депутати "Опозиційної платформи – За життя" з проросійськими політичними поглядами обрали місцем перечікування загрози з боку РФ у західних країнах. Зокрема Ілля Кива, який полетів до Іспанії.
Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, коментуючи дані ЗМІ, відповів, що про втечу не йдеться: "Вирішили втекти? Не втекли, а з особистих питань поїхали".
Загроза нападу Росії
Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.
Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалась, зокрема, розслідуванням падіння МН17, стверджують про рух військ РФ до кордону України.
Як писав УНІАН, 11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.