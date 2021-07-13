Вагітна у дванадцять. Про що свідчать підлітковий секс і раннє материнство

Дванадцятирічна вагітна дівчинка, учениця сьомого класу однієї з сільських шкіл на Чернігівщині, має народити у жовтні. Сімнадцятирічному батьку немовляти загрожує тюрма. УНІАН дізнавався подробиці цієї історії й розбирався, про що свідчать підлітковий секс і раннє материнство.

Новина про те, що учениця 7-го класу однієї із сільських шкіл на Чернігівщині вагітна, набула неабиякого резонансу. Дівчинці лише 12 років, а вона вже перебуває на шостому місяці й має народити у жовтні.

17-тирічний майбутній батько працює у місцевому фермерському господарстві й від дитини не відмовляється. Проте, йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення. За даними поліції, проти хлопця розпочато кримінальне провадження і відкрито карну справу за статтею зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її згоди.

Ясна річ, до тюрми юнак не хоче і стверджує, що про покарання за секс із неповнолітньою… просто не знав.

Схоже, не дуже обізнана в законодавстві і мати вагітної дівчинки (окрім неї в родині є ще троє молодших дітей). Тридцятирічна жінка розповіла журналістам, що знала про стосунки доньки (майбутній зять – племінник її теперішнього чоловіка). Ба більше, за словами жінки, дівчинка її попередила: якщо хлопець піде, "то вона щось із собою зробить".

Вагітність без ускладнень

Ця родина мешкала в різних місцях – у Черкаській області, у селі Вихвостові Городнянської громади на Чернігівщині, потім переїхали на Куликівщину. У місцевому центрі соціальних служб зазначають, що у квітні поточного року, коли родина переїхала до цієї громади, дівчинка вже була вагітна. Тож соцслужби могли лише констатувати цей факт.

Працівники центру соцслужб вказують, що в громаді й раніше траплялися неповнолітні вагітні, але дванадцятирічна – вперше. Наразі родина дівчинки перебуває на обліку, з червня їй надають послуги соціального супроводу. Після народження немовляти, працівники соцслужб продовжать відвідувати родину: надаватимуть допомогу з формування батьківських навичок, психологічну підтримку, за необхідності, допоможуть з оформленням усіх соціальних виплат.

Варто зазначити, що підліткова вагітність – не таке й рідке явище, як здається. Торік у Чернігівському пологовому будинку було 19 неповнолітніх породіль (наймолодшій – 13 років), а за півроку 2021-го матерями стали 12 дівчат-підлітків.

Медики розповідають, що у героїні цієї історії вагітність проходить без ускладнень, але її організм повністю не сформований до виношування й народження дитини. Фізіологічно й психологічно у такому віці дівчинка не готова до повноцінного материнства. Та й згідно з законодавством, оскільки дитину народить неповнолітня, у немовля має бути опікун…

Проблеми родом з дитинства

Психологиня Центру планування сім’ї при Чернігівському пологовому будинку Тетяна Олех досить часто спілкується з неповнолітніми вагітними та їхніми батьками. І, на переконання фахівчині, саме у батьківській родині варто шукати відповіді на питання, чому так сталося, що донька чекає на дитину в 14, 15, або 16 років.

За словами Тетяни Олех, такі родини можна поділити на дві групи.

Перша – це сім’ї достатньо благополучні, навіть заможні, але в яких дитина зростає в атмосфері гіперопіки. У неї не може бути секретів від батьків, які роблять для доньки "все найкраще". Однак, як зазначає психологиня, в такій ситуації батьки роблять наголос на вихованні "хорошої, слухняної дівчинки".

"Але бути слухняною – це одне "крило" для дитини. Інше "крило" - бути самостійною. І тоді ми матимемо баланс задля успішного польоту в самостійне життя", - переконана Тетяна Олех.

На жаль, за її спостереженнями, часто, прагнучи виховати "слухняну" доньку, батьки формують безініціативну і безвольну особистість, якій важко критично сприймати ситуацію, складно сказати "ні". Як наслідок, через свою наївність, романтичність, довірливість та незахищеність, дівчинка може потрапити в пастку обману. І, якщо трапилась незапланована вагітність, вона боїться сказати про це батькам. "Адже дитина вважає, що не змогла виправдати їх надії", - каже психологиня.

Натомість батьки теж дуже тяжко сприймають такі ситуації, переживають величезне розчарування, адже вони впевнені, що з їхньою дитиною "таке" просто ніколи не могло трапитися.

Друга категорія – і таких більшість – дівчатка з неблагополучних родин. Як правило, в таких сім’ях матір виховує доньку без батька, більше зосереджена на забезпеченні хоча б якихось матеріальних благ, і може не зважати на внутрішні потреби та запити дитини. Буває, що матір прагне влаштувати своє особисте життя, а діти належать самі собі, ними особливо ніхто не цікавиться і не переймається. Або ж мама працює за кордоном, а дівчинку виховує бабуся чи хтось інший з родичів… У всіх цих випадках "кохання" може стати втечею підлітка від такого родинного життя.

"Однак обидві категорії родин об’єднує те, що дитина не отримує справжньої безумовної батьківської любові – коли люблять не за щось, не за успіхи і здобутки. Дівчаткам не вистачає цієї любові, і вони її шукають, як і де можуть", - зазначає психологиня.

Статеве життя – ще не дорослість

Психологи наголошують, що часто підлітки починають раннє статеве життя через відчуття внутрішньої недолюбленості, бажання самоствердитися, "на зло" мамі чи батьку. Втім, ніхто не думає про наслідки. "Жити статевим життям – ознака дорослості. Однак бути дорослим – дорівнює бути відповідальним. Та підлітки часто цього не усвідомлюють", - говорить Тетяна Олех.

Тож, якщо настає небажана вагітність, починається "пошук винних" - партнера, батьків, життєвих обставин тощо.

Тетяна Олех розповідає, що, за її спостереженнями, нерідко неповнолітні дівчатка відмовляються від новонароджених дітей. І досить часто ініціаторами таких рішень виступають їхні мами.

"Дівчина після пологів не до кінця усвідомлює, що відбувається, а мама наполягає залишити новонароджену дитину – перегорнути сторінку і почати життя з чистого аркуша. Натомість варто замислитися: "Моя донька – це віддзеркалення мене? Якщо трапилася вагітність і народження дитини у такому ранньому віці, то, може, я щось роблю неправильно? І мені самій варто зробити щось інакше?"", - наголошує психологиня.

За її словами, в сільській місцевості чинником для схвалення того чи іншого рішення є: "Що про мене скажуть люди?", "Будуть показувати пальцем, бо недогледіла?". Тому родини всіляко прагнуть приховати факт народження неповнолітньою донькою дитини. І залишають немовля у пологовому будинку.

А це, на жаль, є ще одним прикладом безвідповідальності. Молода породілля бачить, що можна так зробити, і за це нічого не буде.

"Хоча у нас є й позитивні приклади, коли бабусі допомагали активно виховували, а донька здобувала освіту...", - розповідає психологиня.

Навіщо дітям сексуальна грамотність

Тетяна Олех переконана, що рання вагітність також є наслідком необізнаності чи занадто низької поінформованості підлітків щодо таких питань. Адже, попри зовнішню розкутість та свободу, сексуальної грамотності молоді часто не вистачає. І, на жаль, основним джерелом інформації "про це" залишаються однолітки та Інтернет.

"Від Центру планування сім’ї ми проводимо у школах Чернігова до 100 лекцій на рік. Однак не в усіх школах з розумінням, зацікавленістю ставляться до наших ініціатив. Доводиться від керівництва навчальних закладів чути: "Яке планування сім’ї? Їм ще школу потрібно закінчити!"", - розповідає психологиня.

Ситуацію можуть змінити хіба сучасні батьки. Саме такі просунуті дорослі іноді телефонують і просять завітати до школи з лекцією про основи сексуального виховання.

"У школах ніби й є якісь заняття, але вчителі соромляться навіть говорити слово "секс" учням, а діти з цього сміються. Між собою вони на такі теми, звісно, спілкуються, і в кожному класі, ледь не з 7-го, будуть одна-двоє дівчат, які вже мають сексуальний досвід", - розповідає мама однієї з чернігівських восьмикласниць.

І, на жаль, на відверті теми не завжди готові говорити й батьки.

"Я зацікавила свою доньку, щоб вона подивилася тематичні онлайн лекції. І моя дитина була вражена інформацією про захворювання, які передаються статевим шляхом, адже школярам саме про це ніхто не розповідає", - каже жінка.

За її словами, у школах бувають випадки, коли хлопці схиляють дівчат до орального сексу, мовляв, це ж майже не секс, нічого не буде. "Але ж хвороби так само передаються! Багато дівчат про це просто не знають і не замислюються", - говорить вона.

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Усвідомити, що початок статевого життя має бути свідомим, безпечним, гідним, перш за все, варто батькам підлітків. Саме дорослі формують ціннісні переконання, власним прикладом і вчинками дають психологічні установки. Коли психологи читають лекції вагітним жінкам, які готуються до пологів, ставлять питання: "Як зробити дитину щасливою?". Відповідь, з якою всі погоджуються: "Коли щасливі батьки, в їхній любові щаслива й дитина".

Але якщо навіть щось пішло "не так", не слід одразу відмовлятись від немовляти. Можливо, варто хоча б спробувати змінити своє ставлення. Адже діти мають народжуватись бажаними.

Ірина Синельник

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