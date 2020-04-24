Вчитель на карантині. Щоб якісно провести урок, педагоги опановують професії оператора і режисера

Відразу після запровадження карантину вчитель музичного мистецтва Людмила Буланенко (Вознесенський навчально-виховний комплекс Чернігівської області) організувала дистанційне навчання у формі відеоуроків. Уроки записує сама для кожного класу, відповідно до теми. Потім викладає на YouTube. А у Viber відправляє учням посилання в день і час, за розкладом уроку. Через Viber тримає й зворотний зв'язок зі школярами.

«Опитування роблю через тестування на сайті «На урок», а також через Google-форму. Така форма є найбільш оптимальною, бо в нашій місцевості нестабільний інтернет, не всі діти забезпечені гаджетами. А так, уроки можуть переглядати у зручний час», - пояснює вона.

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Вчителька каже, що розібралася в багатьох комп'ютерних програмах та дізналася більше про індивідуальні особливості і потреби учнів. Ба більше, зрозуміла, що може і сама навчатися дистанційно.

«Я і моя родина дотримуємося умов карантину, щоб якомога швидше повернутися до звичних умов життя і навчання. Бо все це цікавий новий досвід, який, впевнена, знадобиться в майбутньому. Але... Дуже скучаю за дітьми, за колегами, за кабінетом…», - зізнається Буланенко.

Своїм колегам радить не соромитися користуватися в дистанційному навчанні розробками інших вчителів (із посиланням на автора). Щоб дійсно робити навчання цікавим, а не лише вказувати сторінки підручника та номери вправ.

«Крім того, не треба завантажувати учнів. Треба пам'ятати, що у них є предмети, окрім ваших. А карантин для дітей - це теж стрес. Ми маємо допомогти їм його подолати», - підкреслює Людмила Буланенко.

Раніше до кожного уроку вчителька готувалася десь годину, а зараз підготовка займає дві-три. Кожен етап уроку їй потрібно створити, записати, опрацювати, завантажити на додаток… Крім того, на карантині почала створювати більше інтерактивних вправ, додаткових завдань на опрацювання теми та індивідуальних завдань, виходячи з можливостей і зацікавленості учнів.

«Оскільки уроки музичного мистецтва мають творче спрямування і не все можна перевірити тестами, є труднощі з перевіркою домашньої чи класної роботи. Не всі діти, посилаючись на технічні можливості, надсилають завдання у відео та аудіо форматі. У багатьох випадках, особливо в старших класах, відчувається відсутність контролю [за виконанням завдань] зі сторони батьків», - розповідає Людмила Буланенко.

Додаткових труднощів в організації дистанційного навчання додає відсутність координації з боку адміністрації школи. Наприклад, наказу про дистанційний (гнучкий) графік роботи Людмила в очі не бачила: «На роботу не ходжу лише тому, що транспорт не їздить, на свій страх і ризик. Решта вчителів, які не потребують підвозу, ходять. А це є порушенням встановлених на карантинний час норм».

За її словами, адміністрація навчального закладу так і не створила єдиної інформаційної платформи для дистанційного навчання, сайт школи не працює. Були нормативні порушення, наприклад, самовільна зміна директором структури навчального року (перенесення канікул без попередження). Також взагалі не проводиться робота з батьками, ніхто не роз'яснює важливості онлайн-навчання. Як результат - пасивність багатьох батьків і учнів у цьому процесі.

Вчитель – сам собі режисер

Вчителька початкових класів Єлизавета Криворотько (Полтавська область) звертає увагу, що дітям в домашніх умовах важко знайти мотивацію до навчання. Звісно, це впливає на результат.

«Важко вчити предмет «Я досліджую світ» в квартирі. Плюс, зараз весна, ми живемо в селі, тож у сімей в пріоритеті садок і город, а не школа», - відмічає вона.

Також, чимало батьків її школярів не можуть контролювати навчання дітей, бо продовжують ходити на роботу.

«Сама ж семирічна-восьмирічна дитина ще не настільки самостійна, щоб увімкнути комп'ютер у потрібний час і на сто відсотків поринути в роботу», - каже Єлизавета.

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На карантині вчителька підтримує зв'язок і з дітьми, і з батьками. Їй пишуть, дзвонять. Нині вона перевіряє не всі домашні завдання, а саме рівень знань у кінці теми. «Розумію, що не можна сподіватися на дотримання всіма учнями і батьками академічної доброчесності. Я приблизно знаю, які можливості кожної дитини, і дуже видно, коли завдання виконане з допомогою батьків, а вони намагаються це видати за самостійну роботу дитини», - пояснює Криворотько.

Єлизавета зізнається УНІАН, мовляв, складно навчати маленьких дітей, коли їх не бачиш: «Зворотний зв'язок – це не тільки перевірка домашнього завдання. Це також можливість побачити по їхніх очах, зрозуміли мене чи ні. Дистанційно це робити важко. Маленьким дітям потрібна посмішка та схвалення вчителя».

Онлайн-платформи типу Zoom для роботи не використовує. Знає з досвіду колег, теж вчителів початкової школи, що учні відволікаються один на одного та не можуть зосередитися. Крім того, не в усіх є можливість в один і той же час сісти за комп'ютер чи планшет.

«У класі три багатодітні сім'ї - інтернет не в усіх швидкісний, мій домашній ноутбук також слабкий для такої роботи. А у тому ж самому Skype чи Viber неможливо створити відеоконференцію на цілий клас», - пояснює вчителька.

Окрім безпосередньо уроків, майже щодня вона переробляє календарні плани та коригує кількість навчального матеріалу. Щодня пише у Viber-групу батькам учнів тему уроку, які завдання потрібно опрацювати, надсилає посилання на навчальні відео. Коли тема складна та пояснення у підручнику недостатньо зрозуміле, знімає відео самостійно. Щоб створити таке відео для одного уроку Євгенії потрібно чотири-п’ять годин.

«Створюю презентацію, продумую, як буду все коментувати, знімаю та монтую відео. Інколи виходить з четвертого-п’ятого разу, бо для озвучки потрібна ідеальна тиша вдома, ретельно слідкувати за кожним словом», - розповідає Криворотько.

Труднощі з технікою та мотивацією

Вчителька четвертого класу Наталія Роменська (Запорізький навчально-виховний комплекс № 109) також щодня розписує завдання з кожного предмету, викладає на Google-диск, завантажує додаткові відео та презентації. Зранку у Skype проводить уроки з математики, української та російської мови (зважаючи, з якого предмету тема є важчою для самостійного вивчення). Користується Skype для індивідуальної роботи з учнями, які потребують допомоги.

«Основне спілкування у Viber, де у мене є група окремо з дітками і окремо з батьками. З батьками більше обговорюємо організаційні питання. А діти ставлять просто чимало питань, запитують, що їх турбує. Наприклад, на початку навчання не всі були знайомі зі скайпом чи Google-диском. Було важко налаштувати роботу, коли діти вимикали мікрофони чи відео. Урок займав вдвічі більше часу», - пригадує вона.

Підготовка уроку, як і у більшості вчителів, у Наталії почала займати більше часу. Підбирає матеріали та зрозумілі дітям приклади, шукає завдання для самостійної роботи: «Перевірка домашніх завдань також триває довше, ніж раніше. Бо іноді маю сумніви, що учень виконував роботу самостійно». Вчителька зізнається, що, буває, стикається з критикою від батьків учнів щодо навчального процесу. Зокрема, від тих, які виконують завдання замість своєї дитини.

Щоб мотивувати дітлахів до навчання, Роменська робить «подарунки»: «Наприклад, якщо тема засвоєна, роблю з цього предмету вихідний. Або додаю бал першим, хто виконає завдання. Пишу в особисті повідомлення мотиваційні листи в кінці тижня для учнів, для батьків записую відео, де також підбадьорюю їх та дякую за допомогу».

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«Я дуже сумую за дітками. Вони самостійно звертаються до мене за допомогою, надсилають роботи. Це є великим плюсом, адже навчання наближене до звичних умов «вчитель-дитина»», - додає вона.

Вчитель біології та хімії Максим Беркар (Бочманівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Одеської області) також намагається мотивувати учнів відповідальніше ставитися до навчання. Зокрема, майбутнім випускникам нагадує про вступ до вищих навчальних закладів. Беркар розповідає, що у роботі бувають складнощі через нестабільне інтернет-з’єднання (у дітей чи у вчителя). Часом непросто перевірити виконану роботу по надісланому фото через низьку якість знімку.

«Буває, що діти трохи хитрують з домашнім завданням. Але моя порада колегам - будьте на боці своїх учнів, підтримуйте їх», - зауважує вчитель.

На початку карантину Максим працював з учнями через Viber. А потім перейшов на платформу Classroom. За його словами, підготовка до уроків не стала забирати більше часу.

«Навіть стало краще, що я можу в будь-яку хвилину зайти на платформу та працювати. Мені здається, всі стали більш вільними», - міркує він.

Батьківський контроль

Вчителька Вікторія Зінченко (ЗОШ № 4 місто Боярка Київської області) працює з другим класом за програмою Нової української школи та з третім класом - за звичайною програмою. Викладає всі премети та англійську мову. Спочатку вона також просто відсилала завдання в Viber. Але батькам було складно пояснити дітям новий матеріал, тому перейшли у Google Classroom. Навчання пішло краще, батьки отримували презентації до всіх уроків і відсилали на перевірку виконані дітьми роботи.

Втім, завдання виконували не всі. Та й сама вчителька прагнула бачити, як діти працюють: «Найбільше мене хвилювала англійська, бо не всі батьки можуть пояснити чи прочитати правильно речення або текст». Вирішили працювати в Zoom. Зінченко пригадує, що перші декілька уроків було складно, не всі могли приєднатись, були проблеми зі зв’язком.

«Тепер все владнали, зараз працюємо у Zoom, а виконані роботи - самостійні чи контрольні - мені висилають на перевірку в Google Classroom. Хоча не всі мають доступ до інтернету. І, на жаль, не всі батьки контролюють виконання завдань дітьми», - додає вона.

Вчителька української мови і літератури Ксенія Алєксандрова (Синельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Дніпропетровської області) переконана: карантин змусив усіх цінувати те, що маємо. А нинішня робота над собою відкриває нові горизонти для вчителів: «Наприклад, я зацікавилася можливостями дистанційного навчання «в домашніх» умовах. Виявилося, що можна зробити багато цікавого, зокрема авторські відеоуроки на YouTube».

Підтримувати зв'язок з учнями вчительці також допомагають Viber-чати, які використовує для колективних обговорень, індивідуальних консультацій чи зворотного зв’язку щодо домашніх робіт. За її словами, велику допомогу в дистанційній роботі надають сервіси зі створення тестів, ігор, гугл-форми.

«Звісно, живого спілкування не вистачає. Але після карантину планую продовжувати поєднувати дистанційну форму роботи зі традиційним навчанням у школі. Це надасть можливість кожному учневі працювати в оптимальному для нього темпі», - говорить Ксенія Алєксандрова.

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Концептуальна засада нової української школи – це плідна співпраця вчителів, батьків та дітей, партнерство на принципах взаємної довіри та поваги. На жаль, тривалий карантин та дистанційне навчання стали тестом на міцність цієї засади, а для когось навіть яблуком розбрату. У батьківських спільнотах можна побачити шквал критики в бік вчителів, мовляв, «нічого не роблять, повісили навчання дітей на наші шиї…». Насправді ж, реалії роботи шкільних вчителів в карантинних умовах демонструють: в умовах нових викликів батькам важливо бути частиною навчального процесу своєї дитини. Треба не виконувати домашнє завдання замість школяра. А зацікавити та мотивувати дитину до навчання. З розумом побудована комунікація з вчителем точно в цьому допоможе.

Ірина Шевченко