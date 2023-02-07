Розстрілюють навіть тих, хто добровільно здається в полон.

Псковський десантник зізнався, що отримав наказ від командування не брати в полон українських бійців. На опублікованому в мережі відео російський військовий, взятий у полон ЗСУ, розповів правду про звірства окупантів на фронті.

Під час інтерв'ювання десантник зазначив, що був мобілізований. За його даними, всього в Псковській дивізії щонайменше чотири роти призовників.

Український військовий у нього уточнив, чи наказали псковцям не брати в полон бійців ЗСУ. Той відповів: "Так, розстрілювати".

Відео дня

На питання, чи розстрілюють навіть тих, хто йде добровільно здаватися, військовий підтвердив: "Навіть якщо без автоматів і без "броників" йдуть". Невідомо, коли відео було записано.

Обмін полоненими - актуальне

Відомо, що попередній запланований обмін на 14 січня Росія зірвала без пояснень. Розвідка називала це частиною путінської ІПСО, спрямованої на розхитування суспільних настроїв.

Російська сторона найбільш зацікавлена у поверненні власних командирів і кадрових військових. Водночас Москва не погоджується на обмін "всіх на всіх".

4 лютого повернути додому вдалося ще 116 військових - захисників Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. У 23 воїнів зафіксували поранення, дехто втратив кінцівки через обмороження.

Протягом обміну 8 січня, першого обміну у 2023-му, Україні вдалося повернути ще 50 воїнів.

За даними Мінреінтеграції, упродовж 2022 року із російського полону Україні вдалося повернути майже 1,6 тис. людей.

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