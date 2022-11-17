Таке рішення ухвалила Рада оборони області.

На території Полтавської області заборонили використання святкової ілюмінації.

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, мова йде про гірлянди й інші світлові декорації.

"Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Рішення вимушене, тому сподіваємося на розуміння. Це не тільки економія електроенергії, а й дотримання чинних безпекових заходів", - поінформував Лунін.

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Він також нагадав, що досі діє заборона на використання електроенергії в рекламних цілях, йдеться про зовнішню рекламу.

Раніше, як писав УНІАН, використовувати гірлянди і святкову ілюмінацію заборонили і на Київщині.

Проблеми з електроенергією в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня, 2 листопада та 15 листопада.

За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено понад 40% об’єктів енергетичної інфраструктури. З 20 жовтня по всій країні запровадили обмеження на постачання електроенергії.

Міська влада Києва розглядає ймовірність святкування Нового року та Різдва в обмеженому форматі. Після того, як у ЗМІ показали, як може цьогоріч виглядати головна ялинка, обурені українці створили петиції. Вони зазначали, що святкові гірлянди на ялинці не допоможуть економити електроенергію.

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